Qatar ayaa sheegtay inay bilowday tallaabooyin sharci ah oo ka dhan ah weerarkii ay Israa’iil ku qaaday dhulkeeda.
Doha "waxay bilowday qaadashada dhammaan tallaabooyinka sharci ee lagama maarmaanka ah si looga hortago gardarrada Israa'iil," ayuu yiri Wasiiru Dowlaha Arrimaha Dibadda Sultan bin Saad Al-Muraikhi, isagoo ka hadlayay kulankii siddeedaad ee wasiirrada ee Wadahadalka Istiraatiijiga ah ee Ruushka iyo Golaha Iskaashiga Khaliijka oo ka dhacay Sochi.
Wuxuu sheegay in Qatar "ay sii wadi doonto, iyadoo la kaashaneysa saaxiibadeeda istiraatiijiga ah, inay horumariso caddaaladda oo ay difaacdo sharciyada caalamiga ah ee ilaalisa xuquuqda dadka inay go'aansadaan mustaqbalkooda iyo sharaftooda."
"Waxaan la kulannay gardarro ka timid Israa'iil oo gumaaday dad aan waxba galabsan, taasoo ka horimaanaysa xeerarka caalamiga ah," ayuu raaciyay Al-Muraikhi, isagoo ka digay in dhaqanka Israa'iil uu muujinayo isla weyni iyo mas'uuliyad darro, taasoo carqaladeynaysa dadaallada khilaafaadka loogu xallinayo si nabad ah.
Wasiirka ayaa Israa'iil ku eedeeyay inay si buuxda mas'uul uga tahay xiisadaha sii kordhaya ee gobolka, isagoo ku dhaleeceeyay xukuumadda Ra’iisul Wasaare Benjamin Netanyahu inay carqaladeynayso xasilloonida Bariga Dhexe.
Hadalka Al-Muraikhi ayaa yimid maalin kadib markii Qatar ay warqad u dirtay Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres iyo Sangjin Kim, danjiraha ku-meel-gaarka ah ee Kuuriyada Koonfureed oo haatan guddoomiya Golaha Ammaanka, iyagoo cambaareeyay weerarka Israa'iil ee Doha oo ay ku tilmaameen "fal fulaynimo ah" iyo "dambi" ka dhan ah sharciga caalamiga ah.
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa lagu wadaa inuu kulan yeesho Khamiista si looga hadlo xaaladda, kadib markii kulankii degdegga ahaa ee Arbacadii dib loo dhigay codsi ka yimid Qatar si Ra’iisul Wasaare Mohammed bin Abdulrahman Al Thani uu uga soo qayb galo. Algeria iyo Pakistan ayaa markii hore codsaday kulankaas.
Talaadadii, Qatar waxay si adag u cambaareysay weerarka Israa'iil oo ay ku tilmaantay "ku xadgudub cad oo ka dhan ah sharciga caalamiga ah" iyo hanjabaad ku wajahan madaxbannaanida iyo amniga dalkeeda.
Dowladda Qatar ayaa door muhiim ah ka ciyaartay dhexdhexaadinta xabbad-joojinta Qaza ee u dhaxaysa Israa'iil iyo Xamaas si loo soo afjaro weerarka dhimashada badan ee Tel Aviv oo tan iyo bishii Oktoobar 2023 ay ku dhinteen in ka badan 64,700 oo qof.
Xamaas ayaa xaqiijisay in shan xubnood looga dilay weerarka Israa'iil, halka hoggaankeedu uu ka badbaaday.