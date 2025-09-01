CAALAMKA
2 daqiiqo akhris
Taliyaha xoogagga RSF oo loo dhaariyay inuu noqdo madaxa dowlad barbar-socod ah oo ka dhisan Suudaan
Taliyaha Ciidamada Difaaca Degdega ee (RSF) Maxamed Xamdaan Dagalo oo ku magac dheer 'Xemeedti' ayaa la dhaariyay inuu noqdo madaxa xukuumad barbar-socod ah oo ka dhisan Suudaan.
Taliyaha xoogagga RSF oo loo dhaariyay inuu noqdo madaxa dowlad barbar-socod ah oo ka dhisan Suudaan
Mohamed Dagalo oo loo yaqaano Xemeedti, hoggaamiyaha Ciidamada Taageerada Degdegga ah ee Suudaan (RSF). Sawir: Reuters / Reuters
1 Sebteembar 2025

Taliyaha Ciidamada Taageerada Degdegga ah (RSF), Maxamed Xamdaan Dagaalo oo ku magac dheer 'Xemeedti', ayaa loo dhaariyay inuu noqdo madaxa dowlad cusub oo ka dhisantay Suudaan.

Bayaan Axaddii kasoo baxay Isbahaysiga Aasaaska Suudaan, oo ah isbahaysi uu hoggaamiyo RSF, ayaa lagu sheegay in Xemeedti lagu dhaariyay magaalada Nyaala, oo ah caasimadda gobolka Koonfurta Daarfuur ee galbeedka Suudaan.

Waxaa sidoo kale lagu sheegay in Cabdilcasiis Aadam al-Hilu loo dhaariyay inuu noqdo ku-xigeenka Dagalo, iyadoo xubnaha golaha madaxtooyada oo ka kooban 13 kursi la dhaariyay.

26-kii Luulyo, isbahaysigu wuxuu ku dhawaaqay dhismaha dowlad cusub oo uu hoggaaminayo Dagaalo.

Heshiis siyaasadeed lagu saxiixay Kenya

Sheekooyin Kale

Bishii Febraayo, RSF iyo kooxo kale oo xulufo la ah ayaa saxiixay heshiis siyaasadeed oo ka dhacay Kenya si loo soo dhiso dowlad cusub oo ka dhalata Suudaan, tallaabadaas oo ay dowladda Khartuum si adag uga soo horjeesatay.

14-kii Agoosto, Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa diiday dhismaha maamulka cusub ee ka jira meelaha ay RSF gacanta ku hayso, iyagoo ku tilmaamay inay tahay ku xadgudub madaxbannaanida iyo midnimada dhuleed ee Suudaan.

Ciidamada Suudaan iyo RSF ayaa dagaal ku jiray tan iyo bishii Abriil 2023, dagaalkaas oo ay ku dhinteen in ka badan 20,000 oo qof, halka 14 milyan oo kale ay ku barakaceen, sida ay sheegeen Qaramada Midoobay iyo mas’uuliyiinta maxalliga ah.

Si kastaba ha ahaatee, cilmi-baaris ay sameeyeen jaamacado Mareykan ah ayaa ku qiyaasay tirada dhimashada in ay ku dhowdahay 130,000.

XIGASHO:TRT Afrika
Raadi Warar Kale
Suudaan oo weerar ka dhacay xuduudka ku eedeysay ciidamada taabacsan Khalifa Xaftar ee Liibiya
Ben-Gvir oo xoog ku galay masjidka Al-Aqsa, maalin uun kadib markii xayiraadda lagu soo rogay
Turkiga oo ka tacsiyeynaya dadkii ku dhintay weerarka lagu qaaday dugsi ku yaal dalka Austria
Wasiirka Difaaca Turkiga: Waxaan sii wadeynaa dadaallada si xabbad-joojin waarta looga gaaro Yukrayn
Turkiga oo sheegay in uu si dhow ula socdo muwaadiniintiisa saaran markabka gargaarka ee Madleen
Cadaadiska adduunka oo sii kordhaya ka dib markii Israa'iil ay ka hor istaagtay markab gargaar: Qaza
Madaxweynaha Turkiga Erdogan oo Ummadda Ugu Hambalyeeyey Ciidda Udxiyada
MW Erdogan oo muslimiinta ugu hambalyeeyey Ciidda Udxiyada, dhambaal tacsi ahna u diray reer Qaza
Wasiirrada Turkiga iyo Mareykanka oo ka wadahadlay wadaxaajoodyada nabadeed ee Ukraine
Erdogan: Wadahadallada Ruushka iyo Ukraine ee Istanbul waa guul muhiim ah
Wareegga labaad ee wada-hadallada nabadeed ee Ruushka iyo Ukraine oo ka furmay Istanbul
Ra’iisul Wasaaraha cusub ee Suudaan oo kala diray xukuumaddii ku-meelgaarka ahayd
Turkiga: Waxaan diyaar u nahay inaan fududeyno wada-hadallada nabadda Ruushka - Ukraine;Wasiir Fidan
Liibiya: Nin laga celiyey inuu raaco safarka xajka balse diyaaraddii ay laba jeer cilladowday
Masar, Tuuniisiya, iyo Aljeeriya oo baaq u diray dhinacayada isku haya Liibiya
Daalaco TRT Global. Nala wadaag aragtidaada!
Contact us