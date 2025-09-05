CAALAMKA
2 daqiiqo akhris
Turkiga oo markale ballan qaaday inuu hoggaanka u qabto dadaallada nabadeynta Ruushka iyo Ukraine
“Waa in mudnaanta la siiyaa diblomaasiyadda iyo wadahadal u dhexeeya dhinacyada” ayuu yiri Madaxweyne Ku-xigeenka Turkiga, kadib markii uu khadka internetka uga qeyb galay shir-madaxeedka hoggaamiyeyaasha dalalka isbahaysiga baadigoobka xal nabadeed.
Turkiga oo markale ballan qaaday inuu hoggaanka u qabto dadaallada nabadeynta Ruushka iyo Ukraine
Turkiga, oo ah dal saaxiib la ah Ruushka iyo Ukraine, wuxuu door firfircoon ka qaatay dadaallada lagu joojinayo dagaalka oo bilaabmay Febraayo 2022. / AA
5 Sebteembar 2025

Turkiga ayaa mar kale ku celiyay diyaar ahaanshihiisa inuu hoggaanka u qabto dadaallada lagu xaqiijinayo nabad waarta oo lagu soo afjaro dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine, sida uu sheegay madaxweyne ku xigeenka dalka kadib shir ay yeesheen dalalka isubahaystay baadigoobka xal nabadeed.

Cevdet Yilmaz, oo qoraal soo dhigay baraha bulshada ee NSosyal, ayaa Arbacadii sheegay inuu khadka internetka kaga qayb galay shirkii shanaad ee hoggaamiyeyaasha isbahaysiga, kaas oo uu hore afar jeer uga qayb galay isagoo ku matalaya Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan.

“Shirka oo uu martigeliyay Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, waxa lagu falanqeeyay dadaallada diblomaasiyadeed ee lagu gaari karo nabad cadaalad ah oo waarta, kadib hindisaha uu curiyey Madaxweyne Donald Trump,” ayuu yiri Yilmaz.

Sheekooyin Kale

“Turkigu wuxuu mar kale ku celinayaa in aan diyaar u nahay inaan hoggaanka u qabano dhammaan dadaallada lagu xaqiijinayo nabad waarta, iyadoo mudnaanta la siinayo diblomaasiyadda iyo wadahadalka dhinacyada. Ilaa nabad cadaalad ah oo waarta la gaaro, waxaan sii wadaynaa ka qeyb qaadashada geeddi-socodka diblomaasiyadeed anagoo adeegsanayna dhammaan awooddeena,” ayuu raaciyay.

Hadalka Yilmaz ayaa yimid kadib shirkii bishii hore ka dhacay Alaska oo dhexmaray Trump iyo Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, iyadoo dadaallada lagu doonayo in lagu gaaro xabbad-joojin iyo abaabulka shir saddex-geesood ah oo ay wada yeeshaan Putin iyo Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenskyy ay weli socdaan.

Turkiga, oo ah dal xiriir wanaagsan la leh labada dhinac ee Ruushka iyo Ukraine, ayaa door gaar ah oo firfircoon ka qaatay dadaallada lagu soo afjarayo dagaalka, kaas oo bilowday bishii Febraayo 2022.

XIGASHO:TRT Afrika, AA
Raadi Warar Kale
Suudaan oo weerar ka dhacay xuduudka ku eedeysay ciidamada taabacsan Khalifa Xaftar ee Liibiya
Ben-Gvir oo xoog ku galay masjidka Al-Aqsa, maalin uun kadib markii xayiraadda lagu soo rogay
Turkiga oo ka tacsiyeynaya dadkii ku dhintay weerarka lagu qaaday dugsi ku yaal dalka Austria
Wasiirka Difaaca Turkiga: Waxaan sii wadeynaa dadaallada si xabbad-joojin waarta looga gaaro Yukrayn
Turkiga oo sheegay in uu si dhow ula socdo muwaadiniintiisa saaran markabka gargaarka ee Madleen
Cadaadiska adduunka oo sii kordhaya ka dib markii Israa'iil ay ka hor istaagtay markab gargaar: Qaza
Madaxweynaha Turkiga Erdogan oo Ummadda Ugu Hambalyeeyey Ciidda Udxiyada
MW Erdogan oo muslimiinta ugu hambalyeeyey Ciidda Udxiyada, dhambaal tacsi ahna u diray reer Qaza
Wasiirrada Turkiga iyo Mareykanka oo ka wadahadlay wadaxaajoodyada nabadeed ee Ukraine
Erdogan: Wadahadallada Ruushka iyo Ukraine ee Istanbul waa guul muhiim ah
Wareegga labaad ee wada-hadallada nabadeed ee Ruushka iyo Ukraine oo ka furmay Istanbul
Ra’iisul Wasaaraha cusub ee Suudaan oo kala diray xukuumaddii ku-meelgaarka ahayd
Turkiga: Waxaan diyaar u nahay inaan fududeyno wada-hadallada nabadda Ruushka - Ukraine;Wasiir Fidan
Liibiya: Nin laga celiyey inuu raaco safarka xajka balse diyaaraddii ay laba jeer cilladowday
Masar, Tuuniisiya, iyo Aljeeriya oo baaq u diray dhinacayada isku haya Liibiya
Daalaco TRT Global. Nala wadaag aragtidaada!
Contact us