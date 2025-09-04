CAALAMKA
2 daqiiqo akhris
Diiwaangelinta cod-bixiyeyaasha oo si rasmi ah uga bilaabatay Dawlad-goboleedka Waqooyi Bari
Wasiirka Arrimaha Gudaha ee JFS, Madaxweynaha Waqooyi Bari, Guddoomiye ku xigeenka Aqalka Sare, Senator Cabdullaahi Timacadde, iyo xubno kale oo sare ayaa ka mid ahaa shaqsiyaadkii ugu horreeyay ee is-diiwaangeliya,
Diiwaangelinta cod-bixiyeyaasha oo si rasmi ah uga bilaabatay Dawlad-goboleedka Waqooyi Bari
Diiwaangelinta cod-bixiyeyaasha oo ci rasmi ah uga bilaabatay Dawlad-goboleedka Waqooyi Bari / User Upload
4 Sebteembar 2025

Diiwaangelinta cod-bixiyeyaasha Dawlad-goboleedka Waqooyi Bari ayaa si rasmi ah uga bilaabatay magaalada Laascaanood. Madaxweynaha Dawlad-goboleedka, Cabdiqaadir Axmed Aw-Cali, ayaa si rasmi ah u daahfuray nidaamka diiwaangelinta.

Munaasabadda Furitaanka diiwaangelinta waxaa sidoo kale ka soo qeyb galay Wasiirka Arrimaha Gudaha ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Cali Yuusuf Cali-Xoosh.

“Waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabka in ay si buuxda uga qayb qaataan diiwaangelinta codbixinta, isla markaana ay muujiyaan masuuliyadda ka dhalata xaqa codkooda. Tani waa tallaabo lagu xaqiijinayo in talada iyo maamulka deegaanka ay gacanta ku hayaan dadka deegaanka.” Ayuu yiri Wasiir Cali Xoosh.

Madaxweyne Cabdiqaadir Aw-Cali ayaa ku booriyay shacabka in ay is diiwaangeliyaan si ay uga qayb qaataan doorashooyinka, isaga oo xusay in Dastuurka cusub ee Maamulka Waqooyi Bari uu waajibinayo in awoodda dowladdu ay ku dhisnaato talo wadaag iyo matalaad dadweyne.

Sheekooyin Kale

"Waa in dadkeennu ay doorashada galaan, is-abaabulaan ayna is diiwaangeliyaan, waa in aynu la tartanaa maamulada kale ee dalka. Waxaan kalsooni buuxda ku qabaa in reer Waqooyi Bari ay wacdaro ka dhigi doonaan doorashooyinka qaran" ayuu yiri, Madaxweynuhu.

Wuxuu intaas ku daray in maamulkiisu uu diyaar u yahay qabashada doorashooyin heer qaran, dowlad-goboleed, gobol iyo degmo, si loo hubiyo in shacabka ay si toos ah uga qayb galaan go'aan gaarista.

Madaxweynuhu wuxuu u mahadceliyey madaxda sare ee Dowladda Federaalka Soomaaliya, gaar ahaan Madaxweynaha iyo Ra'iisul Wasaaraha, iyo gudiyada doorashooyinka.

Wasiirka Arrimaha Gudaha ee Federaalka, Madaxweynaha Waqooyi Bari, Guddoomiye ku xigeenka Aqalka Sare, Senator Cabdullaahi Timacadde, iyo xubno kale oo sare ayaa ka mid ahaa shaqsiyaadkii ugu horreeyay ee is-diiwaangeliya, taas oo muujinaysa muhiimadda ay u arkaan geedi-socodkan.

XIGASHO:TRT SOMALI
Raadi Warar Kale
Suudaan oo weerar ka dhacay xuduudka ku eedeysay ciidamada taabacsan Khalifa Xaftar ee Liibiya
Ben-Gvir oo xoog ku galay masjidka Al-Aqsa, maalin uun kadib markii xayiraadda lagu soo rogay
Turkiga oo ka tacsiyeynaya dadkii ku dhintay weerarka lagu qaaday dugsi ku yaal dalka Austria
Wasiirka Difaaca Turkiga: Waxaan sii wadeynaa dadaallada si xabbad-joojin waarta looga gaaro Yukrayn
Turkiga oo sheegay in uu si dhow ula socdo muwaadiniintiisa saaran markabka gargaarka ee Madleen
Cadaadiska adduunka oo sii kordhaya ka dib markii Israa'iil ay ka hor istaagtay markab gargaar: Qaza
Madaxweynaha Turkiga Erdogan oo Ummadda Ugu Hambalyeeyey Ciidda Udxiyada
MW Erdogan oo muslimiinta ugu hambalyeeyey Ciidda Udxiyada, dhambaal tacsi ahna u diray reer Qaza
Wasiirrada Turkiga iyo Mareykanka oo ka wadahadlay wadaxaajoodyada nabadeed ee Ukraine
Erdogan: Wadahadallada Ruushka iyo Ukraine ee Istanbul waa guul muhiim ah
Wareegga labaad ee wada-hadallada nabadeed ee Ruushka iyo Ukraine oo ka furmay Istanbul
Ra’iisul Wasaaraha cusub ee Suudaan oo kala diray xukuumaddii ku-meelgaarka ahayd
Turkiga: Waxaan diyaar u nahay inaan fududeyno wada-hadallada nabadda Ruushka - Ukraine;Wasiir Fidan
Liibiya: Nin laga celiyey inuu raaco safarka xajka balse diyaaraddii ay laba jeer cilladowday
Masar, Tuuniisiya, iyo Aljeeriya oo baaq u diray dhinacayada isku haya Liibiya
Daalaco TRT Global. Nala wadaag aragtidaada!
Contact us