Wasiirka Gaashandhigga Soomaaliya oo ka qeyb galay qalin-jabinta saraakiil tababar ku qaatay Turkiga
Wasiir Fiqi ayaa guddoonsiiyay shahaadooyin iyo billado, isagoo ku ammaanay adkaysigoodii iyo dadaalkoodii muddadii uu socday tababarku.
1 Sebteembar 2025

Wasiirka Gaashaandhigga Dowladda Federaalka Soomaaliya, Mudane Axmed Macallim Fiqi, ayaa ka qeyb galay xafladda qalin-jabinta saraakiil, oo ay ku jiraan Soomaali, kuwaas oo dhammaystay waxbarasho iyo tababaro heer sare ah oo lagu bixiyay Kulliyadda Dagaalka ee Jaamacadda Difaaca Qaranka Turkiga.

Saraakiisha cusub ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka kala socda dhulka, cirka iyo badda, ayaa la filayaa inay aqoonta iyo xirfadaha ay barteen ku dabaqaan xoojinta ciidamada xoogga dalka iyo ka qeyb qaadashada sugidda amniga iyo xasilloonida guud ee dalka.

Wasiir Fiqi ayaa guddoonsiiyay shahaadooyin iyo billado, isagoo ku ammaanay adkaysigoodii iyo dadaalkoodii muddadii uu socday tababarku.

Xafladda waxaa sidoo kale ka qeyb galay Madaxweynaha Turkiga, Mudane Recep Tayyip Erdoğan, xubno sare oo ka tirsan dowladda Turkiga, saraakiil ciidan iyo wasiirrada gaashaandhigga dalal kale oo ay matalayeen saraakiisha qalin-jabisay.

