Orodyahankii Falastiiniga ahaa, Al Amour, oo ka dheereyn waayay rasaasta Israa'iil
Allam Al Amour ayaa noqonaya ciyaaryahankii ugu dambeeyay ee ka mid ah in ka badan 800 oo ciyaartoy oo Falastiiniyiin ah oo ay Israa'iil dishay tan iyo Oktoobar 2023.
Wararka ayaa sheegaya in ku dhowaad 90 boqolkiiba kaabayaashii isboortiga ee Qaza la burburiyay.
28 Agoosto 2025

Ciidanka Israa’iil ayaa Arbacadii shalay dilay orodyahankii caalamiga ahaa ee Falastiiniga ahaa, Allam Al Amour, ka dib markii lagu toogtay xilli uu isku dayayay inuu gargaar ka helo magaalada Khan Younis ee Qaza.

Xubno ka tirsan qoyskiisa ayaa u sheegay Wakaaladda Wararka Turkiga ee Anadolu in Al Amour "uu ku shahiiday rasaas ay fureen ciidanka Israa’iil meel u dhow goobaha loo yaqaanno xarumaha gargaarka ee Mareykanka."

Al Amour wuxuu ku guuleystay billadda maarta ah ee Tartanka Orodka Naadiyada Galbeedka Aasiya qeybta dhalinyarada, kaas oo lagu qabtay magaalada Dooxa bishii Maarso 2023, sida ay sheegtay wakaaladda rasmiga ah ee wararka Falastiin ee Wafa.

Orodyahanku wuxuu billadaas ku helay tartankii 3,000-mitir.

Warkan ku saabsan dilka Al Amour ayaa ku soo aadaya toddobaadyo uun ka dib markii ciyaaryahankii caanka ahaa ee kubadda cagta ee xulka qaranka Falastiin, Suleyman al-Obeyd, lagu dilay duqeyn ay Israa’iil la beegsatay isagoo xaalad la mid ah tan ku sugnaa oo sugayey gargaar bani'aadanimo oo la qeybinayay.

In ka badan 800 oo ciyaartoy ayaa lagu dilay Qaza tan iyo markii uu bilowday duullaanka Israa’iil 7-dii Oktoobar 2023, iyadoo guud ahaan bahda isboortigu ay la daalaa-dhacayso duqeymaha, gaajada, iyo burburka kaabayaasha, sida ay sheegeen mas'uuliyiinta Falastiiniyiinta.

Ciyaartoy, tababarayaal, iyo garsoorayaal ayaa la dilay, xarumaha isboortiga oo dhanna waa la duqeeyay, la gubay, ama loo beddelay xabaalo-wadareedyo.

Wararka ayaa sheegaya in ku dhowaad 90 boqolkiiba kaabayaashii isboortiga ee Qaza la burburiyay.

Xiriirka Kubadda Cagta Falastiin (PFA) ayaa sheegtay in 421 ciyaartoy oo kubadda cagta ah ay ka mid yihiin 808-da ciyaartoy ee lagu dilay Qaza 22-kii bilood ee la soo dhaafay, kuwaas oo ku dhowaad kala bar ay carruur yihiin.

Guud ahaan, Israa’iil waxay dishay ku dhowaad 63,000 oo Falastiiniyiin ah oo ku noolaa Qaza tan iyo Oktoobar 2023.

Dagaalku wuxuu burburiyay gobolka oo dhan, kaas oo hadda wajahaya macluul ba'an oo ka dhalatay go'doominta Israa’iil, kana dhigtay deegaanka mid aan lagu noolaan karin.

