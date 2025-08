Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa guul weyn ka sheegatay dagaalka ay kula jirto Kooxda Al-Shabaab, gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha, ka dib markii Xafiiska Xeer-Ilaaliyaha Guud ee Qaranka uu soo saaray warbixin faahfaahsan.

Wasaaradda Gaashaandhigga ayaa si weyn u bogaadisay tallaabada Xafiiska, kuna tilmaamtay inay qayb ka tahay dagaalka istiraatiijiga ah ee lagu burburinayo awoodaha argagixisada.

Warbixinta lagu faahfaahiyay guulaha la gaaray ayaa lagu sheegay in Xafiiska Xeer-Ilaaliyaha uu gacanta ku hayo in ka badan 250 kiis oo la xiriira lacag-dhaqid iyo maalgelin argagixiso. Baaritaan ballaaran oo socday ayaa horseeday in la burburiyo shabakado maaliyadeed oo ay kooxuhu u adeegsan jireen dhaca hantida shacabka.

Sida ku cad warbixinta Xeer-Ilaaliyaha, waxaa la fatashay in ka badan 3,500 oo akoon, taas oo keentay in la xayiro lacag gaaraysa Hal Milyan oo Doolar.