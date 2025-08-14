CAALAMKA
Hay'adda Cunnada Adduunka ayaa joojisay duulimaadyadeeda magaalada Solle ee ku taal waqooyiga-galbeed ee Burkina Faso kadib markii qarax ka dhacay agagaarka helikobtar u kireysneyd oo dhaawacay xubin ka tirsan kooxda duulista iyo masuul dawladeed.
Hay'adda Cuntada Adduunka (WFP) ayaa isku dayaysa inay gaarto dad ka badan 300,000 inta lagu jiro xilliga abaarta ee Burkina Faso. / Sawir: Reuters
Hay’adda Cunnada Adduunka ee Qaramada Midoobay (WFP) ayaa Arbacadii sheegtay iney joojisay duulimaadyadii u socday magaalada Solle ee dhacda waqooyiga-galbeed ee Burkina Faso, kadib markii qarax ka dhacay meel u dhow diyaarad nooca helikobtar oo ay kireysteen ayna ku dhaawacmeen mid ka mid ah shaqaalaha diyaaradda iyo mas’uul dowladeed.

WFP ayaa isku dayaysa inay gaarsiiso gargaar in ka badan 300,000 qof xilliga abaartu ay ku dhufatay dalkaas Galbeedka Afrika, kaas oo soconaya inta u dhaxaysa Juun ilaa Agoosto, xilli ay qoysaska ka dhammaadaan keydka cuntada, sida uu sheegay afhayeen u hadlay hay’adda Qaramada Midoobay.

Qaraxa ayaa dhacay wax yar kadib markii diyaaradda helikobtarta ah ay Talaadadii ku degtay magaalada Solle, waxaana arrintaas lagu wadaa baaritaan, sida uu sheegay afhayeenka. Dadkii ku dhaawacmay qaraxa ayaa helaya daryeel caafimaad, halka diyaaradda oo waxyeello yari ay soo gaartayna si nabad ah loo geeyey meel kale.

Ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas’uuliyadda qaraxa.

Baaqyo looga gol leeyahay ilaalinta shaqaalaha gargaarka

"WFP waxay ugu baaqaysaa dhammaan dhinacyada inay u hoggaansamaan waajibaadkooda ku aaddan Sharciga Caalamiga ah ee Bani’aadamnimada, oo ay ku jirto ilaalinta shaqaalaha gargaarka iyo hantida bani’aadamnimada," ayuu yiri afhayeenka.

Burkina Faso waxaa hadda ku meel gaar u maamula Kaptan Ibrahim Traore, kaas oo xukunka la wareegay kadib afgambi dhacay 2022-kii.

Agoosto 2023-dii ayey aheyd markii weerar lagu qaaday diyaarad helikobtar ah oo ay leedahay WFP, taas oo cunto gargaar ah u waday magaalada waqooyi ee Djibo, inkastoo aysan waxyeello soo gaarin rakaabka iyo shaqaalaha diyaaradda.

XIGASHO:TRT Afrika
