Ciyaaryahankii hore ee xulka qaranka Falastiin, Suleymaan Cubeyd, oo loo yaqiinnay “Pelé-ga Falastiin,” ayaa Arbacadii 6-dii Agoosto lagu dilay magaalada Qaza, isagoo xilligaas sugayay gargaar bani’aadannimo, sida ay soo wariyeen ilo caafimaad.
Cubeyd oo 41 jir ahaa, kana mid ahaa kabtanadii hore ee xulka qaranka, ayaa ka mid ah boqollaal ciyaaryahanno iyo dhalinyaro Falastiiniyiin ah oo lagu dilay dagaalka Qaza tan iyo markii uu bilowday ku dhowaad 22 bilood kahor.
Cubeyd wuxuu xirfaddiisa ciyaareed ka bilaabay kooxda Shabab Al-Shati, wuxuuna u ciyaaray Naadiga Al-Amari oo ka dhisan Daanta Galbeed ee gacanta gumeysiga ku jirta. Wuxuu gool ka dhaliyay xulka Yemen sannadkii 2010-kii, wuxuuna kabtan u ahaa xulka qaranka Falastiin ciyaaro muhiim ah oo isugu jira kuwa gobolka iyo isreeb-reebka Koobka Adduunka.