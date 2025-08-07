CAALAMKA
1 daqiiqo akhris
Israa’iil oo dishay Pele-ga Falastiin
Israa’iil oo dishay Suleymaan Cubeyd oo loo yaqiinnay “Pelé-ga Falastiin”
Israa’iil oo dishay Pele-ga Falastiin
Israa’iil oo dishay ciyaaryahanka Pele-ga Falastiin / TRT Global
11 saacadood ka hor

Ciyaaryahankii hore ee xulka qaranka Falastiin, Suleymaan Cubeyd, oo loo yaqiinnay “Pelé-ga Falastiin,” ayaa Arbacadii 6-dii Agoosto lagu dilay magaalada Qaza, isagoo xilligaas sugayay gargaar bani’aadannimo, sida ay soo wariyeen ilo caafimaad.

Cubeyd oo 41 jir ahaa, kana mid ahaa kabtanadii hore ee xulka qaranka, ayaa ka mid ah boqollaal ciyaaryahanno iyo dhalinyaro Falastiiniyiin ah oo lagu dilay dagaalka Qaza tan iyo markii uu bilowday ku dhowaad 22 bilood kahor.

Sheekooyin Kale

Cubeyd wuxuu xirfaddiisa ciyaareed ka bilaabay kooxda Shabab Al-Shati, wuxuuna u ciyaaray Naadiga Al-Amari oo ka dhisan Daanta Galbeed ee gacanta gumeysiga ku jirta. Wuxuu gool ka dhaliyay xulka Yemen sannadkii 2010-kii, wuxuuna kabtan u ahaa xulka qaranka Falastiin ciyaaro muhiim ah oo isugu jira kuwa gobolka iyo isreeb-reebka Koobka Adduunka.


Raadi Warar Kale
Suudaan oo weerar ka dhacay xuduudka ku eedeysay ciidamada taabacsan Khalifa Xaftar ee Liibiya
Ben-Gvir oo xoog ku galay masjidka Al-Aqsa, maalin uun kadib markii xayiraadda lagu soo rogay
Turkiga oo ka tacsiyeynaya dadkii ku dhintay weerarka lagu qaaday dugsi ku yaal dalka Austria
Wasiirka Difaaca Turkiga: Waxaan sii wadeynaa dadaallada si xabbad-joojin waarta looga gaaro Yukrayn
Turkiga oo sheegay in uu si dhow ula socdo muwaadiniintiisa saaran markabka gargaarka ee Madleen
Cadaadiska adduunka oo sii kordhaya ka dib markii Israa'iil ay ka hor istaagtay markab gargaar: Qaza
Madaxweynaha Turkiga Erdogan oo Ummadda Ugu Hambalyeeyey Ciidda Udxiyada
MW Erdogan oo muslimiinta ugu hambalyeeyey Ciidda Udxiyada, dhambaal tacsi ahna u diray reer Qaza
Wasiirrada Turkiga iyo Mareykanka oo ka wadahadlay wadaxaajoodyada nabadeed ee Ukraine
Erdogan: Wadahadallada Ruushka iyo Ukraine ee Istanbul waa guul muhiim ah
Wareegga labaad ee wada-hadallada nabadeed ee Ruushka iyo Ukraine oo ka furmay Istanbul
Ra’iisul Wasaaraha cusub ee Suudaan oo kala diray xukuumaddii ku-meelgaarka ahayd
Turkiga: Waxaan diyaar u nahay inaan fududeyno wada-hadallada nabadda Ruushka - Ukraine;Wasiir Fidan
Liibiya: Nin laga celiyey inuu raaco safarka xajka balse diyaaraddii ay laba jeer cilladowday
Masar, Tuuniisiya, iyo Aljeeriya oo baaq u diray dhinacayada isku haya Liibiya
Daalaco TRT Global. Nala wadaag aragtidaada!
Contact us