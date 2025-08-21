GANACSI & TEKNOLOJI
2 daqiiqo akhris
Dowladda Soomaaliya oo tallaabo ka qaadday la dagaallanka dambiyada internetka
Tallaabadan ayaa timid xilli hore ay dowladda Soomaaliya ku guuleysatay xiritaanka in ka badan 40 website iyo kumanaan bogag ah oo ay Al-Shabaab ku lahaayeen baraha bulshada.
Dowladda Soomaaliya oo tallaabo ka qaadday la dagaallanka dambiyada internetka
Dowladda Soomaaliya oo tallaabo ka qaadday la dagaallanka dambiyada internetka. / AP
21 Agoosto 2025

Golaha Wasiirrada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, oo uu guddoominayey Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda, Xamsa Cabdi Barre, ayaa Khamiisti ansixiyey hindise sharciyeed muhiim ah oo ku saabsan la-dagaallanka dambiyada saybarka (cybercrime), iyadoo ay taasi ku soo beegantay xilli ay dowladda dardargelisay xiritaanka warbaahinta iyo baraha internetka ee kooxda Al-Shabaab.

Sida uu sheegay Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda, sharcigan cusub, oo ay soo gudbisay Wasaaradda Isgaarsiinta iyo Teknoolojiyadda, ayaa diiradda saarayaa ilaalinta sirta, bedqabka iyo amniga nidaamyada kombiyuutarka iyo shabakadaha, si looga hortago isticmaalka sharci-darrada ah ee internetka.

Ujeeddada sharcigan ayaa ah in la awoodo ogaanshaha, baaritaanka, dacwad ku oogidda iyo ciqaabidda dadka ku lugta leh dambiyada internetka.

Ansixinta sharcigan ayaa timid, xilli hore ay dowladda Soomaaliya ku guuleysatay xiritaanka in ka badan 30 website iyo kumanaan bogag ah oo ay Al-Shabaab ku lahaayeen baraha bulshada.

Sheekooyin Kale

Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in intii uu socday hawlgalkani lagu gacanta ku dhigay xog muhiim ah iyo raadka shaqsiyaad badan oo ku lug lahaa hawlaha barahan, oo ay ka mid yihiin kuwa maareeya iyo kuwa dhaqaalaha ku bixiya.

Xogtan ayaa la filayaa in ay sahli doonto in sharciga la horgeeyo dembiilayaasha ka tirsan Al-Shabaab ee u adeegsan jiray mareegahan falalka argagixisada iyo marin habaabinta.

Hay’adaha dowladda ee u xilsaaran burburinta baraha internetka ee Al-Shabaab ayaa rajo ka muujiyay in ay dhawaan gacanta ku dhigaan mareegooyin kale oo muhiim ah oo ay kooxdu ku faafiso falal dembiyeedka.

Kulanka golaha Wasiirrada oo uu guddoominayey Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda, Xamsa Cabdi Barre, ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay warbixinno la xiriira amniga iyo guulaha ay ciidamada qalabka sida ka gaarayaan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.

Raadi Warar Kale
Suudaan oo weerar ka dhacay xuduudka ku eedeysay ciidamada taabacsan Khalifa Xaftar ee Liibiya
Ben-Gvir oo xoog ku galay masjidka Al-Aqsa, maalin uun kadib markii xayiraadda lagu soo rogay
Turkiga oo ka tacsiyeynaya dadkii ku dhintay weerarka lagu qaaday dugsi ku yaal dalka Austria
Wasiirka Difaaca Turkiga: Waxaan sii wadeynaa dadaallada si xabbad-joojin waarta looga gaaro Yukrayn
Turkiga oo sheegay in uu si dhow ula socdo muwaadiniintiisa saaran markabka gargaarka ee Madleen
Cadaadiska adduunka oo sii kordhaya ka dib markii Israa'iil ay ka hor istaagtay markab gargaar: Qaza
Madaxweynaha Turkiga Erdogan oo Ummadda Ugu Hambalyeeyey Ciidda Udxiyada
MW Erdogan oo muslimiinta ugu hambalyeeyey Ciidda Udxiyada, dhambaal tacsi ahna u diray reer Qaza
Wasiirrada Turkiga iyo Mareykanka oo ka wadahadlay wadaxaajoodyada nabadeed ee Ukraine
Erdogan: Wadahadallada Ruushka iyo Ukraine ee Istanbul waa guul muhiim ah
Wareegga labaad ee wada-hadallada nabadeed ee Ruushka iyo Ukraine oo ka furmay Istanbul
Ra’iisul Wasaaraha cusub ee Suudaan oo kala diray xukuumaddii ku-meelgaarka ahayd
Turkiga: Waxaan diyaar u nahay inaan fududeyno wada-hadallada nabadda Ruushka - Ukraine;Wasiir Fidan
Liibiya: Nin laga celiyey inuu raaco safarka xajka balse diyaaraddii ay laba jeer cilladowday
Masar, Tuuniisiya, iyo Aljeeriya oo baaq u diray dhinacayada isku haya Liibiya
Daalaco TRT Global. Nala wadaag aragtidaada!
Contact us