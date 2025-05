Dhammaan shaqaalaha joogtada ah ee Voice of America (VOA), oo ah warbaahinta caalamiga ah ee ugu weyn ee ay maalgeliso Dowladda Mareykanka, ayaa Sabtidii lagu wargeliyay in la galiyay fasax maamul, kaddib amarkii Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, kaasoo faray in miisaaniyad ballaaran laga dhimo warbaahinta ay taageerto dowladda.

Fasaxa shaqaalaha VOA iyo saamaynta go’aanka

Crystal G. Thomas, Agaasimaha Waaxda Shaqaalaha ee Wakaaladda Warbaahinta Caalamiga ah ee Mareykanka (USAGM), oo maamusha VOA iyo warbaahinta kale ee dowladda taageerto, ayaa farriin-danabeed u dirtay dhammaan shaqaalaha VOA si ay ugu wargeliso go’aanka fasaxa maamul.

Sida laga soo xigtay CBS News, ogeysiiskan wuxuu saameyn ku yeeshay weriyeyaasha, maamulayaasha sare iyo shaqaalaha kale ee joogtada ah, balse ma uusan khusaynin shaqaalaha qandaraasleyaasha ah ee heshiiskooda dhammaanayo bisha Juun.

Laga bilaabo Sabtidii, dhammaan shaqaalaha VOA waxaa laga mamnuucay inay galaan xarunta dhexe ee Washington, DC. Qaarkood ayaa la wargeliyay xilli ay shaqada u socdeen, halka kuwa kale oo iskood u shaqeysta ama qandaraasyo ku jira laga joojiyay shaqooyinka sababo la xiriira lacag la’aan.

'Waa la aamusiyay' – Madaxda VOA oo ka falcelisay

Go’aankan wuxuu daba socday amarkii Jimcihii uu soo saaray Madaxweyne Trump, kaasoo faray in miisaaniyadda si weyn looga dhimo USAGM iyo lix hay’adood oo kale.

"Hay’adahani waa inay yareeyaan waxqabadkooda iyo shaqaale la xiriira ilaa heerka ugu hooseeya ee loo baahan yahay sharciga," ayaa lagu xusay amarkaasi.

USAGM, oo sidoo kale maamusha Radio Free Europe/Radio Liberty iyo Radio Free Asia, ayaa joojisay taageerada maaliyadeed ee warbaahintaasi, taasoo saameyn weyn ku yeelatay baahinta wararka ee Bariga Yurub, Ruushka, Ukraine, Shiinaha, iyo Kuuriyada Waqooyi.

Michael Abramowitz, Agaasimaha VOA, ayaa si adag uga falceliyay tallaabadan, isagoo bartiisa LinkedIn ku qoray:

"Aad baan uga xumahay in markii ugu horreeysay 83 sano, Voice of America oo caan ah la aamusiiyay."

"Saaka waxaan ogaaday in dhammaan shaqaalaha VOA — in ka badan 1,300 weriye, soo saarayaal, iyo shaqaale kale — la galiyay fasax maamuleed, aniguna sidaas ayaan sameeyay."

VOA oo wajahaysa xilli adag

Abramowitz wuxuu qiray in VOA ay u baahan tahay isbeddel, isagoo xusay in horumar la sameeyay, balse wuxuu dhaliilay tallaabooyinka hadda socda, isagoo sheegay inay carqaladeynayaan shaqada VOA, gaar ahaan xilli ay dalal sida Iiraan, Shiinaha, iyo Ruushka si weyn u maalgelinayaan warbaahinta si ay u faafiyaan macluumaad khaldan, oogana dhimo saameynta Mareykanka.