Madaxweynaha Suuriya, Axmed al-Sharac, ayaa ansixiyay nidaam ku-meel-gaar ah oo doorasho oo loogu talagalay Golaha Shacabka ee dalka, taas oo bilow u ah habka doorashada baarlamaanka cusub ee hoos yimaada maamulka ku-meel-gaarka ah ee Suuriya.
"Madaxweynaha Suuriya, Axmed al-Sharac, ayaa Arbacadii soo saaray wareegto lambarkeedu ahaa (143) ee sannadka 2025, taas oo ansixinaysa nidaamka ku-meel-gaarka ah ee doorashada Golaha Shacabka Suuriya," ayaa lagu sheegay wakaaladda wararka ee dowladda ee SANA.
Wareegtada ayaa qeexaysaa in Golaha Shacabka uu ka koobnaan doono 210 xubnood, iyadoo saddex-meelood labo meelood ay si toos ah uga soo baxayaan guddiyada doorashada ee laga sameeyay gobollada, iyadoo lagu saleynayo qaybinta dadka iyo maamulka, halka saddex-meelood meelna uu si toos ah u magacaabi doono madaxweynuhu.
Wareegtadu waxay sidoo kale qeexaysaa shuruudaha doorashada, shuruudaha xubinnimada Golaha Shacabka, qaab-dhismeedka iyo waajibaadka guddiyada doorashada, iyo shuruudaha loogu biirayo guddiyada doorashada. Waxay sidoo kale nidaaminaysaa habraacyada cabashooyinka iyadoo xoogga la saarayo madaxbannaanida iyo dhexdhexaadnimada guddiyada, si loo hubiyo hufnaanta doorashada.
Dhammaadkii bishii Luulyo, al-Sharac ayaa helay nuqulkii ugu dambeeyay ee nidaamka ku-meel-gaarka ah ee doorashada, taas oo u gogol-xaaraysay wareegtadii Arbacadii.
Dhanka kale, Maxamed al-Axmad, oo ah guddoomiyaha Guddiga Sare ee Doorashooyinka Golaha Shacabka, ayaa ku dhawaaqay in degmooyinka Suuriya loo qaybiyay 62 gobol.
"Degmooyinka waxaa loo qaybiyay 62 gobol oo ay ka dhici doonto doorashada," ayuu yiri. "Guddigu wuxuu Khamiista bilaabi doonaa habraacyada shaqo, isagoo bilaabaya inuu soo ururiyo soo-jeedinta xubnaha guddiyada doorashada ee gobollada cusub, taas oo horseedi doonta doorashada, tirinta codadka, iyo ku dhawaaqista natiijooyinka."