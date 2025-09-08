Törkiyäneñ “Altay” isemle yaña töp xärbi tankınıñ massaküläm citeşterüe “BMC” cirle avtomobil êşläp çığaruçısınıñ Änkaradağı êşxanäsendä räsmi räweştä başlandı. Bu täräqqiyät ilneñ saqlanu sänäğäte maqsatları nisbätennän möhim borılış noqtası bularaq bäyälänä.
“BMC” İdarä şurası başlığı Fuat Tosyalı, proyektnıñ Törkiyäneñ 100 yıllıq xıyalın tormışqa aşıruın belderep: “Êşxanäbez uzğan yıl nigezen salğannan soñ xäzer inde massaküläm citeşterügä küçte. Bu citeşterüneñ Törek qorallı köçläreneñ häm berlektäş illärneñ saqlanu sänäğäte ixtıyacların qänäğätländerüen kötäbez”, - dip äytte.
Soñğı texnologiya belän cihazlandırılğan “Altay” tankı “BMC”neñ bäyläneşle kompaniyası bulğan “BMC Power” tarafınnan êşläp çığarılğan “BATU” motorı belän êşli.
Änkaradağı citeşterü qorılması korpus êşläp çığarudan soñğı montajına qädär böten citeşterü êtapların sänäğät robotları häm aldınğı citeşterü texnikası belän başqara.