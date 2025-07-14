在华盛顿和北京达成降低双方高额关税的初步协议后，中国 6 月份出口增长 5.8%，超出预期。

根据海关总署的数据，出口同比增长5.8%，超过彭博社经济学家调查中预测的5%。

进口增长1.1%，也高于预测的0.3%，并标志着今年首次实现增长。

2024 年，尽管经济增速放缓，但中国的出口仍创下历史新高，为经济发展提供了重要推动力。

由于美国总统唐纳德·特朗普实施的全面关税政策，中美之间的贸易战对北京维持经济增长的努力造成了冲击。然而，上个月在伦敦举行的会谈中，双方通过框架协议缓和了争端。

周一公布的海关数据显示，6月份中国对美国出口增长32.4%，继上月下降后强劲反弹。

凯投宏观的中国经济学家黄子春表示：“上个月出口值的增长有所反弹，这得益于中美贸易休战。”

“但关税可能仍将维持在高位，中国制造商在通过降价迅速扩大全球市场份额方面面临越来越多的限制，”黄补充道。“因此，我们预计未来几个季度出口增长将放缓，从而对经济增长造成压力。”

海关官员王令浚在周一的新闻发布会上表示，北京希望“美国能够继续与中国朝着同一方向努力”。

据央视报道，王令浚表示，这次关税休战来之不易。

他说：“通过讹诈和胁迫是没有出路的。对话与合作才是正确的道路。”

增长放缓

分析人士表示，由于出口强劲，中国经济第二季度预计增长超过5%。官方数据将于周二公布。

但他们也警告称，特朗普的贸易战可能导致今年下半年经济急剧放缓。

北京今年的经济增长目标是约5%，与去年持平，但许多专家认为这一目标具有挑战性。

第一季度增长率为5.4%，超出预期，使经济呈现积极趋势。

自疫情以来，北京在维持增长方面面临困难，包括房地产行业的长期债务危机、持续低迷的消费以及持高的青年失业率。

上周公布的数据表明，6月份消费者价格略有上涨，结束了连续四个月的通缩趋势，但工业品出厂价格以近两年来最快的速度下降。

许多经济学家认为，中国需要向更多依靠国内消费驱动的增长模式转变，而不是依赖传统的基础设施投资、制造业和出口。

自去年以来，北京推出了一系列措施以刺激消费，包括以旧换新补贴计划，这一计划一度提振了零售活动。