比利时宣布了一系列针对以色列在加沙地区种族灭绝行为的重大措施，包括制裁、扩大武器禁运，以及禁止进口在被占领土内以色列非法定居点生产的商品和服务。

这一协议由比利时部长限制委员会通过，旨在向以色列施加更大压力，同时应对官员所描述的“巴勒斯坦的人道主义悲剧”。

以色列极右翼部长伊塔玛尔·本·格维尔和贝扎莱尔·斯莫特里奇，以及哈马斯的政治和军事领导人，将被比利时宣布为“不受欢迎的人”。他们的名字将被列入申根信息系统（SIS）。

比利时当局还将限制为居住在非法定居点的国民提供领事服务，并研究拒绝向居住在这些地区的以色列人发放D类长期签证的方式。

比利时联邦检察官办公室还将负责起诉涉及在以色列或被占领的巴勒斯坦领土上严重违反国际人道法的比利时公民。

政府决定扩大现有的对以色列武器出口和运输的禁令，涵盖所有军事物资和两用物品，并推动欧盟实施全面禁运。

一项皇家法令还将禁止进口非法以色列定居点生产的商品，这与爱尔兰和斯洛文尼亚已采取的措施相呼应。

政府表示，在当前的暴力冲突期间，将拒绝以色列军用飞机的飞越请求，并减少对以色列国防设备的依赖。