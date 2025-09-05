俄罗斯总统普京警告称，任何部署到乌克兰的外国军队都将被莫斯科视为合法打击目标，但他同时表示，如果签署和平协议，这些部队将不再必要。

普京周五在符拉迪沃斯托克举行的东方经济论坛上发表讲话时，提到了周四在巴黎举行的所谓“志愿联盟”会议。该联盟由向基辅提供军事支持并承诺在停火后派遣军队的国家组成。

“关于可能出现在乌克兰的军事部队——如果它们今天出现在乌克兰，它们将成为俄罗斯军队的合法目标，”普京表示。

“如果达成能够实现长期和平的协议，那么我认为它们存在于乌克兰领土上就没有任何意义了。就这样。如果这些协议达成，没有人会怀疑俄罗斯会完全履行这些协议，”他补充道。

欧盟主导的安全保障计划

普京的言论是在法国总统马克龙宣布26个国家承诺为乌克兰提供战后安全保障之后发表的，这些保障可能包括在陆地、海洋和空中部署的国际部队。

俄罗斯多次提到北约扩张的前景以及基辅加入北约的意图，作为其2022年2月全面入侵乌克兰的理由之一。

