普京警告：在乌克兰的西方军队将成为"合法目标"
这些言论是在法国总统埃马纽埃尔·马克龙宣布26个国家承诺向乌克兰提供战后安全保证之后发表的，这可能包括在陆地、海洋和空中部署国际部队。
普京重申邀请泽连斯基进行直接会谈，称莫斯科将是举行此类会晤的“最佳地点”。（图片：AA） / AA
2025年9月5日

俄罗斯总统普京警告称，任何部署到乌克兰的外国军队都将被莫斯科视为合法打击目标，但他同时表示，如果签署和平协议，这些部队将不再必要。

普京周五在符拉迪沃斯托克举行的东方经济论坛上发表讲话时，提到了周四在巴黎举行的所谓“志愿联盟”会议。该联盟由向基辅提供军事支持并承诺在停火后派遣军队的国家组成。

“关于可能出现在乌克兰的军事部队——如果它们今天出现在乌克兰，它们将成为俄罗斯军队的合法目标，”普京表示。

“如果达成能够实现长期和平的协议，那么我认为它们存在于乌克兰领土上就没有任何意义了。就这样。如果这些协议达成，没有人会怀疑俄罗斯会完全履行这些协议，”他补充道。

欧盟主导的安全保障计划

普京的言论是在法国总统马克龙宣布26个国家承诺为乌克兰提供战后安全保障之后发表的，这些保障可能包括在陆地、海洋和空中部署的国际部队。

俄罗斯多次提到北约扩张的前景以及基辅加入北约的意图，作为其2022年2月全面入侵乌克兰的理由之一。

普京表示，如果实现和平，任何外国军事存在都将变得不必要。

“如果达成能够实现长期和平的决定，那么我完全看不到它们存在于乌克兰领土上的意义，就这样，”他说。

与泽连斯基直接对话

普京还重申了他对乌克兰总统泽连斯基进行直接对话的邀请，并表示莫斯科将是举行此类会谈的“最佳地点”。

“如果有人真心想与我们会面，我们随时准备好。最好的地点就是俄罗斯联邦的首都，英雄城市莫斯科，”他说。

据普京称，基辅此前曾排除与俄罗斯接触的可能性，但现在正寻求对话。

他承诺对任何乌克兰代表团的安全提供“百分之百”的保障，但他同时将乌克兰要求选择其他会谈地点的请求称为“过分”。

这些言论既突显了莫斯科对西方介入乌克兰事务的持续威胁，也表明其在战争进入第三年之际，试图展现出对谈判的准备态度。

