美国国务卿马可·卢比奥与中国高级外交官王毅在马来西亚举行了一次“积极”的会晤，双方均表示，此次会晤旨在缓解这两个竞争大国之间的紧张关系。

这是自美国总统唐纳德·特朗普重新上任以来，卢比奥与王毅首次面对面会谈。会谈于周五在吉隆坡举行，正值华盛顿与北京在贸易、台湾等问题上争端不断之际，两国也在争夺地区更大的影响力。

卢比奥在吉隆坡与王毅进行了一个小时的会谈后对记者表示，“我认为这是一次非常具有建设性和积极意义的会谈”。但他强调，“这并不是一场谈判。”

他说道，“我觉得我们离开时都感到，有一些领域我们可以共同努力。”

卢比奥还表示，他对美国总统特朗普与中国国家主席习近平举行会晤充满信心。

卢比奥说，“双方都非常希望促成这次会晤”。但还补充道，目前尚未确定具体日期。

北京方面在发表的一份单独声明中表示，“双方一致认为此次会谈是积极、务实且具有建设性的。”

中国外交部表示，双方同意“通过外交渠道加强沟通与对话……并在管控分歧的同时探索扩大合作领域。”

王毅与长期被视为“鹰派”的鲁比奥会晤之际，亚洲外长们在吉隆坡举行的东南亚国家联盟（ASEAN）会议上结束了为期三天的密集会谈。

来自俄罗斯、欧盟、英国和加拿大的高级外交官也出席了此次会议。

世界上最大的两个经济体目前正陷入一场贸易战，双方对彼此的商品征收关税并实施其他贸易限制。