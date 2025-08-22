14 小时前
中国国家主席习近平将于本月晚些时候主持一场政治与安全会议，届时俄罗斯总统普京、印度总理莫迪、联合国秘书长古特雷斯以及20多位政府首脑将齐聚一堂，北京方面于周五宣布了这一消息。此次会议旨在巩固中国在地区的影响力。
据外交部部长助理刘彬在峰会筹备新闻发布会上介绍，这些领导人将参加8月31日至9月1日在天津举行的上海合作组织（SCO）峰会，会议期间将公布深化合作的新计划。
上海合作组织（SCO）覆盖了全球约四分之一的区域。
此次会议的时间为8月31日至9月1日，恰逢北京即将举行近年来规模最大的军事阅兵活动之际，同时也正值美国总统特朗普的外交和贸易政策（特别是关于以色列、加沙和关税问题）推动一些关键地区国家更接近中国之时。
包括土耳其、白俄罗斯、伊朗、哈萨克斯坦、巴基斯坦和越南等成员国或观察国的高级领导人将出席此次峰会。
马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣也计划出席此次峰会，此后他将在10月于吉隆坡接待特朗普及东盟其他领导人。
霸权主义与陈旧思维仍在作祟
中国国家主席习近平将在国际组织负责人也将出席的此次峰会上发表主旨演讲。
刘彬在新闻发布会上表示：“通过此次峰会，中国希望“激发合作动力……并通过上海合作组织的稳定性和韧性，应对国际环境中的不确定性和不可预测因素”。
他补充道：“当今世界，霸权主义和强权政治的陈旧思维仍有影响，一些国家试图将自身利益置于他国之上，严重威胁世界和平与稳定。”
这显然是在暗指美国。
他说：“通过上海合作组织的稳定性和韧性，我们可以应对不确定性和不可预测因素……并创造一个持久和平的有利环境。”
峰会将以签署并发布《天津宣言》结束。
在2024年于哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行的上海合作组织峰会上，各国领导人就加强在区域反恐、可再生能源和数字经济领域的合作达成了共识。