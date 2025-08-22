中国国家主席习近平将于本月晚些时候主持一场政治与安全会议，届时俄罗斯总统普京、印度总理莫迪、联合国秘书长古特雷斯以及20多位政府首脑将齐聚一堂，北京方面于周五宣布了这一消息。此次会议旨在巩固中国在地区的影响力。

据外交部部长助理刘彬在峰会筹备新闻发布会上介绍，这些领导人将参加8月31日至9月1日在天津举行的上海合作组织（SCO）峰会，会议期间将公布深化合作的新计划。

上海合作组织（SCO）覆盖了全球约四分之一的区域。

此次会议的时间为8月31日至9月1日，恰逢北京即将举行近年来规模最大的军事阅兵活动之际，同时也正值美国总统特朗普的外交和贸易政策（特别是关于以色列、加沙和关税问题）推动一些关键地区国家更接近中国之时。

包括土耳其、白俄罗斯、伊朗、哈萨克斯坦、巴基斯坦和越南等成员国或观察国的高级领导人将出席此次峰会。

马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣也计划出席此次峰会，此后他将在10月于吉隆坡接待特朗普及东盟其他领导人。

霸权主义与陈旧思维仍在作祟