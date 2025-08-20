印度总理纳伦德拉·莫迪周二表示，与中国的关系取得了“稳步进展”。

他在新德里会见中国外长王毅后发表了上述声明。

莫迪在美国社交媒体平台X上写道：“很高兴会见外交部长王毅”。

莫迪表示，双方关系的改善基于“尊重彼此的利益和敏感性”，并呼吁建立“稳定、可预测和建设性的关系”，这将为地区乃至“全球的和平与繁荣”作出重要贡献。

当天早些时候，中国外交官王毅与印度国家安全顾问阿吉特·多瓦尔举行了第24轮边界谈判。

此次访问正值美印战略关系在美国总统唐纳德·特朗普第二任期内出现紧张之际。华盛顿对新德里实施了高达50%的关税，指责这个世界上人口最多的国家进行“不公平贸易”，并“资助”俄罗斯的“战争机器”，而乌克兰的武装冲突仍在持续。

新德里对此表示反对，称这些关税“既不公正也不合理”。

此外，莫迪办公室在一份声明中表示，总理在会谈中“强调了保持边境和平与安宁的重要性，并重申印度致力于以公平、合理和双方可接受的方式解决边界问题”。