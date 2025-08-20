印度总理纳伦德拉·莫迪周二表示，与中国的关系取得了“稳步进展”。
他在新德里会见中国外长王毅后发表了上述声明。
莫迪在美国社交媒体平台X上写道：“很高兴会见外交部长王毅”。
莫迪表示，双方关系的改善基于“尊重彼此的利益和敏感性”，并呼吁建立“稳定、可预测和建设性的关系”，这将为地区乃至“全球的和平与繁荣”作出重要贡献。
当天早些时候，中国外交官王毅与印度国家安全顾问阿吉特·多瓦尔举行了第24轮边界谈判。
此次访问正值美印战略关系在美国总统唐纳德·特朗普第二任期内出现紧张之际。华盛顿对新德里实施了高达50%的关税，指责这个世界上人口最多的国家进行“不公平贸易”，并“资助”俄罗斯的“战争机器”，而乌克兰的武装冲突仍在持续。
新德里对此表示反对，称这些关税“既不公正也不合理”。
此外，莫迪办公室在一份声明中表示，总理在会谈中“强调了保持边境和平与安宁的重要性，并重申印度致力于以公平、合理和双方可接受的方式解决边界问题”。
印度官员表示，王毅向莫迪转达了中国国家主席习近平的邀请，邀请他出席本月晚些时候在天津举行的上海合作组织领导人峰会。
莫迪感谢习近平的邀请，并表示接受。
据印度方面的声明称，莫迪强调，印度与中国之间稳定、可预测和建设性的关系将为地区和全球的和平与繁荣作出重要贡献。
双方将成立边界事务专家组
王毅表示，双方关系“进入了稳定发展的轨道”，边界问题也在“持续稳定和改善”。根据北京方面的通报，他指出，两国在许多问题上有“相似的观点和广泛的共同利益”，并敦促双方通过对话和沟通“增进互信，扩大交流与合作……以改善和发展双边关系”。
作为回应莫迪表示，面对当前两国面临的挑战，需要“增进理解，加深信任，加强合作”。莫迪补充说，印度“一直坚持一个中国政策”。
印度外交部表示，双方同意成立一个专家组，“探索边界划定的早期成果”，并设立一个工作组以“推进有效的边界管理，维护边境地区的和平与安宁”。