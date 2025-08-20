华人世界
4分钟阅读
印度总理: 与中国关系取得稳步进展
在2019年两国关系恶化和2020年5月印控克什米尔拉达克地区发生边境冲突后，中国外长王毅首次出访印度。
印度总理: 与中国关系取得稳步进展
印度总理莫迪表示，印中关系取得了“稳步进展”。 / AP
2025年8月20日

印度总理纳伦德拉·莫迪周二表示，与中国的关系取得了“稳步进展”。

他在新德里会见中国外长王毅后发表了上述声明。

莫迪在美国社交媒体平台X上写道：“很高兴会见外交部长王毅”。

莫迪表示，双方关系的改善基于“尊重彼此的利益和敏感性”，并呼吁建立“稳定、可预测和建设性的关系”，这将为地区乃至“全球的和平与繁荣”作出重要贡献。

当天早些时候，中国外交官王毅与印度国家安全顾问阿吉特·多瓦尔举行了第24轮边界谈判。

此次访问正值美印战略关系在美国总统唐纳德·特朗普第二任期内出现紧张之际。华盛顿对新德里实施了高达50%的关税，指责这个世界上人口最多的国家进行“不公平贸易”，并“资助”俄罗斯的“战争机器”，而乌克兰的武装冲突仍在持续。

新德里对此表示反对，称这些关税“既不公正也不合理”。

此外，莫迪办公室在一份声明中表示，总理在会谈中“强调了保持边境和平与安宁的重要性，并重申印度致力于以公平、合理和双方可接受的方式解决边界问题”。

推荐的

印度官员表示，王毅向莫迪转达了中国国家主席习近平的邀请，邀请他出席本月晚些时候在天津举行的上海合作组织领导人峰会。

莫迪感谢习近平的邀请，并表示接受。

据印度方面的声明称，莫迪强调，印度与中国之间稳定、可预测和建设性的关系将为地区和全球的和平与繁荣作出重要贡献。

双方将成立边界事务专家组

王毅表示，双方关系“进入了稳定发展的轨道”，边界问题也在“持续稳定和改善”。根据北京方面的通报，他指出，两国在许多问题上有“相似的观点和广泛的共同利益”，并敦促双方通过对话和沟通“增进互信，扩大交流与合作……以改善和发展双边关系”。

作为回应莫迪表示，面对当前两国面临的挑战，需要“增进理解，加深信任，加强合作”。莫迪补充说，印度“一直坚持一个中国政策”。

印度外交部表示，双方同意成立一个专家组，“探索边界划定的早期成果”，并设立一个工作组以“推进有效的边界管理，维护边境地区的和平与安宁”。

探索
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
为什么有些护照比其他护照更有效？
爱是什么？取决于你所说的语言！
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
抢先了解 TRT Global。分享您的反馈！
Contact us