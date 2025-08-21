华人世界
3分钟阅读
塔利班表示阿富汗土地不会被用于针对邻国的行动
穆塔基也描述与中国的关系"正在进展",并表示喀布尔认为中国是"一个良好的贸易伙伴"。双边贸易已达到10亿美元。
塔利班表示阿富汗土地不会被用于针对邻国的行动
阿富汗代理外长阿米尔·汗·穆塔基会见中国和巴基斯坦特使岳晓勇和穆罕默德·萨迪克。/ 新华社图 / Others
2025年8月21日

阿富汗外长阿米尔·汗·穆塔基在周三与中国外长王毅会谈时强调，阿富汗的领土绝不会被用来对付邻国。这是王毅自2022年3月以来第二次访问喀布尔。

根据阿富汗外交部的声明，在中、阿、巴三国外长举行三方会谈之前，王毅与穆塔基举行了双边会谈，讨论了两国在多个领域的合作。会晤期间就扩大经济合作提出了“切实可行的建议”。

声明还指出，双方讨论了加强阿富汗与中国经济合作的建议，特别是在交通运输、银行业和维持贸易平衡等领域的合作。王毅表示，中阿关系正在“取得进展”，各领域合作的拓展值得关注。

王毅指出，两国相关机构正在努力增加阿富汗对华出口，并表示愿意支持北京的“一带一路”倡议。

据悉，北京正致力于将“一带一路”的旗舰项目——中巴经济走廊延伸至阿富汗。

推荐的

此次喀布尔主办的多边外交活动首次将中国、巴基斯坦和阿富汗的高级外交官聚集在一起。

自塔利班于2021年8月重新掌权以来，阿富汗临时政府仅获得俄罗斯的正式承认。

巴基斯坦方面将由外长伊沙克·达尔代表出席。

喀布尔外交部发言人哈菲兹·齐亚·艾哈迈德在社交媒体平台X上发文称，在三方会谈期间，将就包括政治、地区和经济合作在内的一系列外交议题进行全面讨论。

上一次中、巴、阿三方会谈于今年5月在中国举行。

探索
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
为什么有些护照比其他护照更有效？
爱是什么？取决于你所说的语言！
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
抢先了解 TRT Global。分享您的反馈！
Contact us