阿富汗外长阿米尔·汗·穆塔基在周三与中国外长王毅会谈时强调，阿富汗的领土绝不会被用来对付邻国。这是王毅自2022年3月以来第二次访问喀布尔。

根据阿富汗外交部的声明，在中、阿、巴三国外长举行三方会谈之前，王毅与穆塔基举行了双边会谈，讨论了两国在多个领域的合作。会晤期间就扩大经济合作提出了“切实可行的建议”。

声明还指出，双方讨论了加强阿富汗与中国经济合作的建议，特别是在交通运输、银行业和维持贸易平衡等领域的合作。王毅表示，中阿关系正在“取得进展”，各领域合作的拓展值得关注。

王毅指出，两国相关机构正在努力增加阿富汗对华出口，并表示愿意支持北京的“一带一路”倡议。

据悉，北京正致力于将“一带一路”的旗舰项目——中巴经济走廊延伸至阿富汗。