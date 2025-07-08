北京周二警告特朗普政府不要通过在下个月重新对其产品征收关税来激化贸易紧张局势，并威胁要对那些与美国达成协议、将中国排除在其供应链之外的国家实施报复。

周一，美国总统唐纳德·特朗普开始通知贸易伙伴，从8月1日起大幅提高美国关税，此前他将4月份对大多数国家征收的关税推迟至10%，以便给这些国家时间与全球最大经济体达成协议。

中国最初被单独征收超过100%的关税，必须在8月12日之前与白宫达成协议，以阻止特朗普恢复在4月和5月的针锋相对关税战中实施的额外进口限制。

“一个结论非常明确：对话与合作是唯一正确的道路，”官方媒体《人民日报》在一篇评论中写道，提及当前中美贸易紧张局势中的交流。

这篇文章署名为“钟声”，即“中国之声”，这是该报用来表达外交政策观点的署名。

文章重申了北京的观点，认为特朗普的关税政策是“霸凌行为”，并补充道：“实践证明，只有坚定维护原则立场，才能真正维护自身的合法权益。”

这些言论为新一轮关税战奠定了基础，如果特朗普坚持执政党官方媒体所称的“所谓‘最后期限’”。

根据彼得森国际经济研究所的数据，目前美国对中国出口商品的平均关税为51.1%，而中国对美国商品的平均关税为32.6%，双方的贸易几乎都被涵盖在内。

该报还批评了正在考虑与美国达成关税减免协议、将中国排除在供应链之外的地区经济体。

上周，越南通过一项协议将关税从46%降至20%，但“转运”通过越南的商品（通常来自中国）将被征收40%的关税。

“中国坚决反对任何一方以牺牲中国利益为代价换取关税减让的协议，”该报表示。

“如果出现这种情况，中国将不会接受，并将坚决采取行动保护自身的合法权益。”