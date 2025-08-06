国际
Meta称WhatsApp 封禁超过 680 万个与诈骗有关的账户
Meta 敦促用户在网上被不明身份的个人接触时保持谨慎, 尤其是那些要求金钱或个人信息的人。
Meta表示，骗子经常使用诸如轻松赚钱的承诺、虚假投资或拖欠账单的威胁等策略来诱骗受害者。 / Reuters
WhatsApp的母公司Meta表示，今年上半年，WhatsApp已封禁了超过680万个与诈骗活动相关的账户。

该公司在周二的一份声明中表示：“作为我们持续主动保护用户免受诈骗侵害工作的一部分，WhatsApp检测并封禁了超过680万个与诈骗中心相关的账户”。

Meta指出，这些账户在被广泛使用之前就已被封禁，这得益于深入的调查洞察和加强的执法措施。

Meta表示，诈骗中心通常同时运行多种骗局，包括加密货币欺诈和金字塔骗局。

一个常见的警示信号是要求用户预先支付费用，以换取承诺的回报或收益。

该平台还推出了一项针对群聊的安全概览功能，当用户被非联系人添加到群组时，该功能会显示。

安全概览提供有关群组的详细信息和安全提示，允许用户在不查看聊天内容的情况下立即退出。群组通知会保持静音，直到用户选择继续留在群组。

WhatsApp还在测试针对未知联系人的警报功能，在用户与通讯录中未存储的联系人开始对话前发出警告。这些警报旨在提供背景信息并鼓励用户保持警惕。

公司表示，诈骗者经常使用诸如轻松赚钱、虚假投资或未支付账单的威胁等手段来诱骗受害者。

Meta敦促用户在被陌生人在线接触时保持警惕，尤其是那些要求提供金钱或个人信息的人。

