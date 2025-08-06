WhatsApp的母公司Meta表示，今年上半年，WhatsApp已封禁了超过680万个与诈骗活动相关的账户。

该公司在周二的一份声明中表示：“作为我们持续主动保护用户免受诈骗侵害工作的一部分，WhatsApp检测并封禁了超过680万个与诈骗中心相关的账户”。

Meta指出，这些账户在被广泛使用之前就已被封禁，这得益于深入的调查洞察和加强的执法措施。

Meta表示，诈骗中心通常同时运行多种骗局，包括加密货币欺诈和金字塔骗局。

一个常见的警示信号是要求用户预先支付费用，以换取承诺的回报或收益。

安全提示