1 天前
WhatsApp的母公司Meta表示，今年上半年，WhatsApp已封禁了超过680万个与诈骗活动相关的账户。
该公司在周二的一份声明中表示：“作为我们持续主动保护用户免受诈骗侵害工作的一部分，WhatsApp检测并封禁了超过680万个与诈骗中心相关的账户”。
Meta指出，这些账户在被广泛使用之前就已被封禁，这得益于深入的调查洞察和加强的执法措施。
Meta表示，诈骗中心通常同时运行多种骗局，包括加密货币欺诈和金字塔骗局。
一个常见的警示信号是要求用户预先支付费用，以换取承诺的回报或收益。
安全提示
该平台还推出了一项针对群聊的安全概览功能，当用户被非联系人添加到群组时，该功能会显示。
安全概览提供有关群组的详细信息和安全提示，允许用户在不查看聊天内容的情况下立即退出。群组通知会保持静音，直到用户选择继续留在群组。
WhatsApp还在测试针对未知联系人的警报功能，在用户与通讯录中未存储的联系人开始对话前发出警告。这些警报旨在提供背景信息并鼓励用户保持警惕。
公司表示，诈骗者经常使用诸如轻松赚钱、虚假投资或未支付账单的威胁等手段来诱骗受害者。
Meta敦促用户在被陌生人在线接触时保持警惕，尤其是那些要求提供金钱或个人信息的人。