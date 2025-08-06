美国司法部表示，两名中国公民因涉嫌非法向中国出售用于人工智能（AI）应用的敏感微芯片而被逮捕。这一消息发布的几天前，两名美国公民在北京被拘留。

根据司法部周二的声明，耿川（Chuan Geng）和杨世伟（Shiwei Yang）被指控通过其位于埃尔蒙特的公司ALX Solutions，在2022年10月至2025年7月期间，未经商务部许可，出口了“价值数千万美元的用于人工智能应用的敏感微芯片”。

声明称，该公司在三年内通过超过20次的货运，将这些芯片运送到马来西亚和新加坡的物流公司，随后再转运至中国。

声明中指出，“ALX Solutions并未从其声称出口货物的实体中收到付款。相反，该公司从香港和中国的公司收到了多笔款项，包括2024年1月来自一家中国公司的100万美元付款。“

声明还指出，关川和杨世伟被控违反《出口管制改革法》，这一重罪最高可判处20年监禁。

出境禁令升级