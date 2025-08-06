美国司法部表示，两名中国公民因涉嫌非法向中国出售用于人工智能（AI）应用的敏感微芯片而被逮捕。这一消息发布的几天前，两名美国公民在北京被拘留。
根据司法部周二的声明，耿川（Chuan Geng）和杨世伟（Shiwei Yang）被指控通过其位于埃尔蒙特的公司ALX Solutions，在2022年10月至2025年7月期间，未经商务部许可，出口了“价值数千万美元的用于人工智能应用的敏感微芯片”。
声明称，该公司在三年内通过超过20次的货运，将这些芯片运送到马来西亚和新加坡的物流公司，随后再转运至中国。
声明中指出，“ALX Solutions并未从其声称出口货物的实体中收到付款。相反，该公司从香港和中国的公司收到了多笔款项，包括2024年1月来自一家中国公司的100万美元付款。“
声明还指出，关川和杨世伟被控违反《出口管制改革法》，这一重罪最高可判处20年监禁。
出境禁令升级
美国的逮捕行动发生在中国宣布对两名美国公民实施“出境禁令”几天后。这两人分别是一名美国政府雇员和一名高级银行家，他们当时正在中国访问。
美国国务院于7月22日证实，一名美国专利商标局雇员已被禁止离开中国超过三个月。据报道，这名男子同时也是一名美国陆军退伍军人，他在签证申请中未申报其政府雇员身份。
不久前，上海出生的美国公民、富国银行董事总经理茅晨月（Mao Chenyue）在一次商务旅行中被实施出境禁令，无法返回美国。富国银行随后暂停了所有员工前往中国的旅行。
中国外交部证实了对茅晨月的出行限制，称这是“刑事调查”的一部分，但未提供具体细节。外交部发言人郭家昆表示：“无论是中国人还是外国人，在中国都必须遵守中国法律。”
就在出境禁令实施之际，美国司法部于7月21日发布声明称，中国裔美国工程师龚晨光（Chenguang Gong）在加州承认盗窃了超过3600份敏感文件，这些文件原本用于军事用途。
美国当局表示，龚晨光与中国的“人才计划”有关联，并提议为北京开发军用级别的红外和雷达技术。