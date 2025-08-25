2025年8月25日
孟加拉国和巴基斯坦于周日签署了六项协议，其中包括一项允许公务护照持有人免签旅行的协议。这是13年来巴基斯坦外长首次访问达卡。
这些协议是在巴基斯坦副总理兼外长伊沙克·达尔与孟加拉国外交顾问穆罕默德·图希德·侯赛因举行部长级会谈后，在达卡的一家酒店签署的。
此前，孟加拉国临时内阁已批准了免签协议的草案。
其他备忘录涵盖了贸易合作、外交学院合作、国家新闻机构合作、战略研究机构合作以及文化交流计划。
此外，还将成立一个贸易联合工作组。
签署仪式后，达尔在记者会上表示，关于1971年战争——即孟加拉国从巴基斯坦独立的问题——的争议已经得到解决。
他提到1974年的讨论以及前总统佩尔韦兹·穆沙拉夫在2000年代初的访问。
达尔称这两个南亚国家为“一个家庭”，并表示：“伊斯兰教教导我们要保持内心纯净。因此，我呼吁我们向前看，忘记过去，将贸易和双边关系提升到新的高度。”
然而，侯赛因对达尔的言论表示反对。他说：“我们希望巴基斯坦对1971年独立战争期间发生的种族灭绝表示遗憾并道歉。同时，巴基斯坦应该接回滞留在这里的公民，并解决孟加拉国对未分裂巴基斯坦共同资产的索赔问题。”
这位顾问补充说，在谢赫·哈西娜政府执政期间，与伊斯兰堡的关系被有意搁置，但现任临时政府希望与巴基斯坦建立“正常关系，就像我们希望与其他友好国家一样”。
与此同时，正在进行为期四天访问的巴基斯坦商务部长贾姆·卡迈勒·汗表示，为促进贸易和互联互通，达卡与卡拉奇之间的直航预计将在年底前恢复。
自2024年8月推翻被广泛视为亲印度的哈西娜政府的起义以来，达卡与伊斯兰堡的关系有所升温。上一次巴基斯坦外长访问孟加拉国是在2012年，当时是希娜·拉巴尼·哈尔。