孟加拉国和巴基斯坦于周日签署了六项协议，其中包括一项允许公务护照持有人免签旅行的协议。这是13年来巴基斯坦外长首次访问达卡。

这些协议是在巴基斯坦副总理兼外长伊沙克·达尔与孟加拉国外交顾问穆罕默德·图希德·侯赛因举行部长级会谈后，在达卡的一家酒店签署的。

此前，孟加拉国临时内阁已批准了免签协议的草案。

其他备忘录涵盖了贸易合作、外交学院合作、国家新闻机构合作、战略研究机构合作以及文化交流计划。

此外，还将成立一个贸易联合工作组。

签署仪式后，达尔在记者会上表示，关于1971年战争——即孟加拉国从巴基斯坦独立的问题——的争议已经得到解决。