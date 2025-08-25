国际
4分钟阅读
洪水肆虐巴基斯坦北部
受洪灾影响的巴基斯坦北部地区面临健康紧急状况,数千人面临腹泻、登革热、疟疾和灾难创伤的风险。
洪水肆虐巴基斯坦北部
官方警告称，疾病造成的死亡人数可能超过洪灾。 / AP
2025年8月25日

巴基斯坦北部持续的暴雨和肆虐的洪水已经摧毁了大量基础设施和农业用地，包括数百座房屋、道路和桥梁，同时还冲走了大量牲畜。

受灾群众现在面临着更为严峻的考验，不仅要应对心理创伤，还要面对水传播疾病和其他疾病的爆发。

这种疾病爆发的威胁促使政府卫生部门和非政府救援组织在主要受灾的西北部开伯尔-普赫图赫瓦省设立了临时诊所和医疗营地，以应对多种水传播疾病和皮肤病的大规模爆发。

根据省灾害管理局的数据，自8月15日以来，暴雨和洪水相关事故已在该省造成超过400人死亡。

巴基斯坦医学协会秘书长阿卜杜勒·加富尔·肖罗博士警告道: “洪水后的局势更加危险，因为疾病爆发的潜在威胁可能导致的死亡人数比洪水本身还多。”

在接受安纳托利亚通讯社采访时，肖罗呼吁立即制定一项“预防计划”，包括提供基本的健康必需品，如清洁饮用水和卫生设施，以减轻危险。

他补充道：“考虑到当前的卫生条件，我们无法完全遏制疾病爆发和可能的死亡，但一个明智的预防计划可以在很大程度上减少次生灾害的规模”。

推荐的

数千人被困

阿尔·希德玛特基金会（该国最大的非政府救援组织之一）卫生部门负责人穆罕默德·扎希德·拉蒂夫博士表示，水传播疾病和皮肤病在受灾地区已经呈上升趋势。

他告诉安纳托利亚通讯社记者：“成千上万的人，主要是儿童，因腹泻、胃肠炎、登革热、疟疾和皮肤问题前来就诊。还有更多人（有类似症状）由于道路被阻断和桥梁被冲毁，仍然被困在郊区。”

拉蒂夫指出，生殖健康和心理健康需求是受灾人口面临的另一个主要问题。

他说：“许多受灾群众因经历灾难而被送到我们这里，他们患有严重的创伤和压力障碍。我们担心身体上的痛苦和伤害可能在几周或几个月内痊愈，但心理创伤需要很长时间才能消除。”

省卫生部门发言人阿塔乌拉·汗也表达了类似的观点，他表示，政府已经开始采取措施遏制问题。

汗告诉记者：“除了传染病，人们还面临创伤和急性压力障碍。为应对这一问题，省政府已与精神病学协会合作，向受灾地区派遣了经过培训的精神科医生。”

探索
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
为什么有些护照比其他护照更有效？
爱是什么？取决于你所说的语言！
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
抢先了解 TRT Global。分享您的反馈！
Contact us