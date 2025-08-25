巴基斯坦北部持续的暴雨和肆虐的洪水已经摧毁了大量基础设施和农业用地，包括数百座房屋、道路和桥梁，同时还冲走了大量牲畜。

受灾群众现在面临着更为严峻的考验，不仅要应对心理创伤，还要面对水传播疾病和其他疾病的爆发。

这种疾病爆发的威胁促使政府卫生部门和非政府救援组织在主要受灾的西北部开伯尔-普赫图赫瓦省设立了临时诊所和医疗营地，以应对多种水传播疾病和皮肤病的大规模爆发。

根据省灾害管理局的数据，自8月15日以来，暴雨和洪水相关事故已在该省造成超过400人死亡。

巴基斯坦医学协会秘书长阿卜杜勒·加富尔·肖罗博士警告道: “洪水后的局势更加危险，因为疾病爆发的潜在威胁可能导致的死亡人数比洪水本身还多。”

在接受安纳托利亚通讯社采访时，肖罗呼吁立即制定一项“预防计划”，包括提供基本的健康必需品，如清洁饮用水和卫生设施，以减轻危险。

他补充道：“考虑到当前的卫生条件，我们无法完全遏制疾病爆发和可能的死亡，但一个明智的预防计划可以在很大程度上减少次生灾害的规模”。