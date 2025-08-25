叙利亚总统艾哈迈德·沙拉周日在与阿拉伯媒体的会晤中表示，与以色列可能达成的安全协议取得了进展。

据叙利亚电视台报道，沙拉表示：“关于大马士革与特拉维夫之间可能达成的安全协议已经展开了深入讨论。”

他指出，“任何协议都将基于1974年的停战线。”

他还表示，尽管他认为目前与以色列达成和平协议的时机尚未成熟，但他“不会犹豫接受任何有利于叙利亚和地区的协议。”

据叙利亚阿拉伯通讯社报道，周二叙利亚外长阿萨德·哈桑·希巴尼在巴黎与以色列代表团举行了会谈，讨论缓和局势、不干涉叙利亚事务并达成了支持地区稳定的共识。

报道称，会谈还涉及“监控叙利亚南部苏韦达省的停火情况和重新激活1974年协议。”