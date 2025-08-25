周一越南沿海地区的数万名居民被撤离，因为台风“卡吉基”正向陆地逼近，预计将以每小时约160公里的强风袭击该国中部地区。

这场台风是今年影响越南的第五场，目前仍在海上掀起了高达9.5米（31英尺）的巨浪。

据当局表示，五个沿海省份的超过32.55万名居民已被安排撤离至学校和改建成临时避难所的公共建筑。

滨海城市荣市一夜之间被暴雨淹没，早晨街道几乎空无一人，大多数商店和餐馆关闭，居民和商家用沙袋封堵了房屋和店铺的入口。

到天亮时，该地区已有近3万人被撤离，两座国内机场关闭，所有在台风路径上的渔船都被召回港口。

据越南国家水文气象预报中心称，台风预计将在当地时间下午1点（格林尼治标准时间0600）左右登陆，风速达每小时157公里（每小时98英里）。然而，其威力预计在此后将迅速减弱。

“海洋热含量较低”