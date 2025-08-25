2025年8月25日
周一越南沿海地区的数万名居民被撤离，因为台风“卡吉基”正向陆地逼近，预计将以每小时约160公里的强风袭击该国中部地区。
这场台风是今年影响越南的第五场，目前仍在海上掀起了高达9.5米（31英尺）的巨浪。
据当局表示，五个沿海省份的超过32.55万名居民已被安排撤离至学校和改建成临时避难所的公共建筑。
滨海城市荣市一夜之间被暴雨淹没，早晨街道几乎空无一人，大多数商店和餐馆关闭，居民和商家用沙袋封堵了房屋和店铺的入口。
到天亮时，该地区已有近3万人被撤离，两座国内机场关闭，所有在台风路径上的渔船都被召回港口。
据越南国家水文气象预报中心称，台风预计将在当地时间下午1点（格林尼治标准时间0600）左右登陆，风速达每小时157公里（每小时98英里）。然而，其威力预计在此后将迅速减弱。
“海洋热含量较低”
联合台风警报中心表示，随着台风接近北部湾大陆架，由于海洋热含量较低，系统显示出“即将减弱的趋势”。
周日超过12架越南国内航班被取消，而中国热带度假胜地海南岛在台风经过其南部时撤离了约2万名居民。
海南岛的主要城市三亚关闭了景区并暂停了商业活动。
据越南农业部统计，2025年前七个月，越南因自然灾害造成的死亡或失踪人数已超过100人，经济损失估计超过2100万美元。
去年9月台风“燕子”横扫越南北部，导致数百人死亡，经济损失高达33亿美元。
科学家表示，人为引发的气候危机正在导致更强烈和不可预测的天气模式，尤其是在热带地区，这可能增加破坏性洪水和风暴的可能性。