俄罗斯表示，其军队已占领乌克兰苏梅地区的巴西夫卡村，并在该地区的多个定居点对乌克兰军队发动猛烈攻击。

自俄乌战争爆发两年多以来，去年8月，基辅曾派遣数千名士兵越过边境进入俄罗斯的库尔斯克地区。然而，俄罗斯近几个月的攻势已将大部分乌克兰军队赶出库尔斯克。

俄罗斯总统普京多次暗示，俄军可能会沿边境建立缓冲区。

俄罗斯国防部表示，俄军已占领位于苏德贾边境附近的巴西夫卡村，并在苏梅地区的其他12个地方打击了乌克兰军队。

此外，俄方称已在俄罗斯境内的戈尔纳尔、古耶沃和奥列什尼亚等定居点击败了乌克兰部队。

关于控制权问题，亲乌克兰的DeepState战争地图显示，乌克兰目前控制着约63平方公里（24平方英里）的俄罗斯领土，而去年基辅声称控制的面积曾高达1400平方公里。

另外，沿边境的81平方公里领土——包括巴西夫卡——被DeepState归类为“控制权不明”区域。

目前，俄罗斯控制着乌克兰不到五分之一的领土，包括2014年被俄罗斯吞并的克里米亚，以及莫斯科现在声称属于俄罗斯的另外四个地区的大部分领土——这一主张未获得大多数国家承认。

根据俄罗斯的估计，俄方完全控制了克里米亚，几乎完全控制了卢甘斯克，并控制了顿涅茨克、扎波罗热和赫尔松地区超过70%的领土。此外，俄军还控制了哈尔科夫地区的一小部分。