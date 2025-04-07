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俄罗斯声称已占领乌克兰苏梅州的巴西夫卡
这一步被视为莫斯科在边界线上建立缓冲区努力的一部分。
俄罗斯声称已占领乌克兰苏梅州的巴西夫卡
Russia's defence ministry said that it had taken the village of Basivka, just over the border from Sudzha, and had struck Ukrainian forces at 12 other points in the Sumy region. / Reuters
2025年4月7日

俄罗斯表示，其军队已占领乌克兰苏梅地区的巴西夫卡村，并在该地区的多个定居点对乌克兰军队发动猛烈攻击。

自俄乌战争爆发两年多以来，去年8月，基辅曾派遣数千名士兵越过边境进入俄罗斯的库尔斯克地区。然而，俄罗斯近几个月的攻势已将大部分乌克兰军队赶出库尔斯克。

俄罗斯总统普京多次暗示，俄军可能会沿边境建立缓冲区。

俄罗斯国防部表示，俄军已占领位于苏德贾边境附近的巴西夫卡村，并在苏梅地区的其他12个地方打击了乌克兰军队。

此外，俄方称已在俄罗斯境内的戈尔纳尔、古耶沃和奥列什尼亚等定居点击败了乌克兰部队。

关于控制权问题，亲乌克兰的DeepState战争地图显示，乌克兰目前控制着约63平方公里（24平方英里）的俄罗斯领土，而去年基辅声称控制的面积曾高达1400平方公里。

另外，沿边境的81平方公里领土——包括巴西夫卡——被DeepState归类为“控制权不明”区域。

目前，俄罗斯控制着乌克兰不到五分之一的领土，包括2014年被俄罗斯吞并的克里米亚，以及莫斯科现在声称属于俄罗斯的另外四个地区的大部分领土——这一主张未获得大多数国家承认。

根据俄罗斯的估计，俄方完全控制了克里米亚，几乎完全控制了卢甘斯克，并控制了顿涅茨克、扎波罗热和赫尔松地区超过70%的领土。此外，俄军还控制了哈尔科夫地区的一小部分。

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