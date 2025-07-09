土耳其
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菲丹表示土耳其将在巴基斯坦启动海上石油勘探
两国将深化战略关系，达成历史性的近海石油和天然气勘探协议，扩大贸易和防务合作，并为投资者建立经济特区。
菲丹表示土耳其将在巴基斯坦启动海上石油勘探
Turkish and Pakistani firms will be able to jointly explore oil and gas in Pakistan’s offshore zones. (Photo: AA) / AA
2025年7月9日

土耳其外交部长哈坎·菲丹在对伊斯兰堡进行正式访问期间表示，土耳其公司将参与巴基斯坦近海油气资源的勘探工作。

周三，在与巴基斯坦副总理兼外交部长穆罕默德·伊沙克·达尔的联合新闻发布会上，菲丹强调了安卡拉深化与伊斯兰堡在经济和能源领域合作的意图，特别是在战略领域。

“土耳其和巴基斯坦正致力于将双边贸易额提高到50亿美元，”菲丹表示，“我们还在评估包括采矿、石油、天然气和稀土元素在内的关键领域的合作。”

菲丹提到，今年4月土耳其石油公司（TPAO）与巴基斯坦国家石油公司签署的一项能源协议是扩大双边合作的“极为重要的一步”。

通过这项协议，土耳其和巴基斯坦公司将能够在巴基斯坦近海区域联合勘探石油和天然气——这是土巴能源合作史上的首次突破。

“这是我们努力建立更制度化合作方式的成果之一，”他补充道。

深化伙伴关系

伊沙克·达尔表示，伊斯兰堡和安卡拉同意在经济、国防工业、能源和基础设施等多个领域进一步加强合作。

达尔高度评价了土耳其的国防工业，并表示伊斯兰堡希望进一步加强现有的战略和国防工业合作，同时促进地区的和平与稳定。

达尔指出，双方“积极”参与了包括反恐能力建设在内的多项活动。

他还补充说，土耳其公司将参与巴基斯坦电力部门配电公司的私有化进程。

特别经济区

达尔表示，双方正在推动在卡拉奇和伊斯坦布尔为土耳其企业家设立专属经济区的计划。

“我们正在积极借鉴土耳其在拆船与存储以及农业用水高效利用方面的经验和专业知识，”达尔说。

他表示，伊斯兰堡和安卡拉已同意在中断11年后恢复联合部长级委员会的工作，该委员会将由巴基斯坦商务部长贾姆·卡迈勒和土耳其国防部长亚夏尔·谷莱尔共同主持。

“所有这些工作将为明年在土耳其召开的第八届高级战略合作委员会奠定坚实基础，”他补充道。

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