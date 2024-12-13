肯尼亚的保护区正在使用人工智能支持的热像仪来防止偷猎。

犀牛拥有盔甲般的皮肤，体重可达 3500 千克，尽管体重很大，但却足够敏捷和强壮，奔跑速度超过每小时 54 千米。

体型和速度的双重作用力可转化为超过 3.5 吨的力量，相当于一辆高速撞击的汽车所产生的冲击力。

在野生动物等级中，犀牛被认为比狮子强壮十倍。那么，是什么让犀牛这种神奇的 DNA 成为受保护栖息地中最容易遭到偷猎的物种之一呢？

犀牛角在非法野生动物市场上价值连城，有组织的偷猎网络专门绕过保护措施来获取这些美丽的动物。

在一个特殊的野生动物保护区，肯尼亚30%的犀牛栖息于此，打击偷猎的斗争现在采用了最新、最多功能的技术武器--人工智能。

为了保护濒临灭绝的黑犀牛，世界自然基金会在索里奥安装了由人工智能驱动的前视红外（FLIR）热像仪，索里奥位于肯尼亚山高坡和阿伯代尔山脉山峰之间的山谷中。

这些热像仪被安装在 49,000 英亩保护区的一段栅栏线上，该保护区被认为很容易受到偷猎者的袭击。

FLIR 红外热像仪可探测物体发出的红外辐射，并将其转换成图像。

这样，热像仪就能看到黑暗、烟雾、浓雾和茂密植被等各种环境条件下的温度差异。

“世界自然基金会肯尼亚分会首席执行官穆罕默德-阿维尔（Mohamed Awer）说："这项技术提高了护林员执行保护肯尼亚犀牛这一重要任务的效率。

护林员数量不足

世界自然基金会野生动物项目副主席兼野生动物技术创新实验室主任科尔比-卢克斯认为，全球护林员面临的最大挑战之一是数量不足。

“他说："这项技术让我们能够全天候监测几公里的范围，但我们需要更多的护林员。

这项技术大大减轻了护林员的压力，因为他们必须在恶劣的气候条件和崎岖的地形中巡逻。

“我们的热像仪都集成了人工智能，可以告诉你附近是有人还是有动物。据此，它们会向护林员发出警告"。

索里奥设立了两个控制室，护林员在这里全天候监控热像仪的实时图像。

索里奥保护区执行主任凯文-卡尔-哈特利（Kevin Carr-Hartley）说："除了提高效率外，FLIR 红外热像仪还有助于保护护林员的生命安全，因为它们能为护林员提供有关他们将面对的情况的准确信息。

承诺与勇气

肯尼亚野生动物管理局局长 Erustus Kanga 博士认为，保护工作有赖于集体的努力。

“在过去的六年里，我们没有在这个保护区里损失过一头犀牛，这充分说明了索里奥的决心"。

自 2023 年底引入人工智能监控系统以来，保护区围栏沿线没有记录到任何偷猎违规行为。

“世界自然基金会肯尼亚分会犀牛项目协调员 Geoffrey Chege 表示："Solio 是我们支持安装 FLIR 热像仪的第三个犀牛保护区。第一个区域是2016年的纳库鲁湖国家公园，随后是2020年的奥尔佩杰塔保护区。

梅鲁国家公园预计将成为第四个区域。自八年前首次安装以来，反盗猎团队已经吸取了一些经验教训。

其中最重要的一条经验就是必须优化电力使用，使 FLIR 红外热像仪能够连续工作三天以上。

“我们正在利用太阳能为 Solio 犀牛保护区的 FLIR 摄像机供电，"Chege 告诉 TRT Africa。

任务进展顺利

国际自然保护联盟将东部黑犀牛列为极度濒危物种。

1983 年制定肯尼亚黑犀牛行动计划时，超过 1000 头犀牛的目标似乎是不可能实现的。

“东非国家的黑犀牛数量从 20 世纪 80 年代中期的不到 400 头增加了一倍多，将这一不可能变成了非凡的现实，"切格说。

“我们已经实现了肯尼亚长期愿景的一半，即到 2037 年黑犀牛数量达到 2,000 头。在 9 月 22 日庆祝世界犀牛日之际，我将这一成就献给全国所有犀牛保护团队。”