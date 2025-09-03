2025年9月3日
印度北部多个地区遭遇了严重洪灾，官方表示，预计周三还会有更多雷暴天气。据当地媒体报道，首都新德里已有约1万人从河岸地区撤离。
今年印度的季风雨季尤为猛烈，仅在8月份，北印度就有至少130人因洪灾丧生，多个村庄被摧毁，基础设施严重受损。
最新一轮洪水袭击了印度管辖的查谟和克什米尔地区，以及喜马偕尔邦、北阿坎德邦和旁遮普邦。在多个地点，切纳布河和塔维河的水位已超过警戒线。
河水暴涨引发了山体滑坡，许多道路被毁，导致查谟和喜马偕尔的部分山区与印度其他地区失去联系。
据一名地方官员透露，在查谟和克什米尔的拉贾乌里地区，一场暴雨导致一堵墙倒塌，造成一名妇女和她的女儿死亡。
印度气象局警告称，周三该地区可能会出现大到暴雨，预计北阿坎德邦和北方邦也将迎来更多降雨。
中央水资源委员会表示，周二新德里的亚穆纳河水位已超过警戒线。据当地媒体报道，政府已在主要公路沿线设立了救援营地，作为预防措施，约1万人从低洼地区撤离。
2023年，新德里居民也曾因洪水进入家中而被迫撤离，当时亚穆纳河水位达到了45年来的最高点。
喜马偕尔邦的许多旅游景点最近几周因山体滑坡受到影响，汹涌的河水还破坏了当地的基础设施。
据喜马偕尔邦首席部长苏克温德·辛格·苏库周三透露，曼迪地区在最新的山体滑坡中有三人遇难，另有两人可能被埋在废墟下。
当局已下令关闭教育机构，并要求居民因洪水警报尽量留在室内。
在邻近的旁遮普邦，政府表示，自8月1日以来已有30人死亡，近2万人被疏散。
旁遮普邦作为印度的粮仓，洪水冲刷了平原地区，摧毁了15万公顷的农作物。政府周二表示，持续的降雨迫使当局从水坝中泄洪，导致印度和巴基斯坦的平原地区近日出现洪灾。