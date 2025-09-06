国际
特朗普创建“拘留美国人国家”黑名单
该行政命令对被指控“非法拘留”美国公民的国家实施制裁、旅行禁令和出口管制。
美国总统唐纳德·特朗普在华盛顿特区白宫签署行政命令。 / Reuters
2025年9月6日

美国总统唐纳德·特朗普签署了一项行政命令，创建了一份针对华盛顿认为不公正拘留美国人的国家的黑名单，并对被指控从事“人质外交”的国家实施制裁和旅行禁令。

该命令允许国务院将某些国家指定为“错误拘留的国家支持者”，这一机制参考了恐怖主义支持者名单。相关惩罚措施包括制裁、限制美国出口以及对参与拘留的官员实施入境禁令。

特朗普的助手塞巴斯蒂安·戈尔卡在椭圆形办公室表示，“通过今天签署的这项行政命令，您明确表明美国公民不会被用作谈判筹码。”

虽然目前尚未具体点名任何国家，但一位高级官员表示，中国、伊朗和阿富汗正在被审查，因其政府“持续参与人质外交”。

这项行政命令采取了前所未有的措施，授权美国禁止本国公民前往被列入黑名单的国家。此前，华盛顿仅对朝鲜实施过类似限制，这一措施是在2017年美国学生奥托·瓦姆比尔因被拘留后死亡事件发生后实施的。

此外，这份黑名单也可能适用于控制领土但未被承认为国家的团体。

‘繁琐的程序’

推荐的

一位美国官员表示，这项命令旨在简化政府的应对流程。

该官员说道，“这使得采取行动变得更加容易，无需经过繁琐的程序”，并指出，如果相关国家后来遵守规定，它们可以被移出名单。

美国历届政府都将确保海外美国人的释放作为优先事项。

特朗普强调了他在释放美国人方面的成绩，官员们表示，在他的总统任期内已有72名囚犯获释。过去的努力包括与俄罗斯及其他政府进行囚犯交换。

国务院通常会确定拘留是否“错误”，包括那些美国公民因政治谈判筹码而被监禁的案件。

在前总统乔·拜登的领导下，中国释放了此前被拘留的美国人，作为一项协议的一部分，美国则放宽了对中国的旅行警告，而北京方面表示这些警告损害了其商业环境。

