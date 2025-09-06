美国总统唐纳德·特朗普签署了一项行政命令，创建了一份针对华盛顿认为不公正拘留美国人的国家的黑名单，并对被指控从事“人质外交”的国家实施制裁和旅行禁令。

该命令允许国务院将某些国家指定为“错误拘留的国家支持者”，这一机制参考了恐怖主义支持者名单。相关惩罚措施包括制裁、限制美国出口以及对参与拘留的官员实施入境禁令。

特朗普的助手塞巴斯蒂安·戈尔卡在椭圆形办公室表示，“通过今天签署的这项行政命令，您明确表明美国公民不会被用作谈判筹码。”

虽然目前尚未具体点名任何国家，但一位高级官员表示，中国、伊朗和阿富汗正在被审查，因其政府“持续参与人质外交”。

这项行政命令采取了前所未有的措施，授权美国禁止本国公民前往被列入黑名单的国家。此前，华盛顿仅对朝鲜实施过类似限制，这一措施是在2017年美国学生奥托·瓦姆比尔因被拘留后死亡事件发生后实施的。

此外，这份黑名单也可能适用于控制领土但未被承认为国家的团体。

‘繁琐的程序’