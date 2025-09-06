委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗表示，与美国的分歧并不足以成为军事冲突的理由，此前美国总统唐纳德·特朗普曾威胁称，如果委内瑞拉战机威胁到美军，将击落它们。

马杜罗在周五通过全国广播电视网发表的讲话中说道，“我们之间的分歧，无论过去还是现在，都不应导致军事冲突，这没有任何正当理由。”

这一声明发布之际，正值一份新报告指出，特朗普正在考虑对委内瑞拉境内涉嫌贩毒的组织采取打击行动，这可能标志着自双方对峙开始以来的重大升级。

据CNN援引多位知情人士的消息称，最近对一艘涉嫌贩毒船只的打击行动反映了这些选项。

消息人士向CNN透露，这次打击行动只是更大规模反毒品行动的开始，可能还包括推翻马杜罗政权的计划。

当特朗普在周五被问及美国是否正在寻求“政权更迭”时，他拒绝正面回答，而是将话题转向了最近的委内瑞拉选举。

特朗普对记者表示，“我们不是在谈论这个，但我们确实在谈论你们的选举，那是一场非常奇怪的选举，至少可以这么说。”