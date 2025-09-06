2025年9月6日
委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗表示，与美国的分歧并不足以成为军事冲突的理由，此前美国总统唐纳德·特朗普曾威胁称，如果委内瑞拉战机威胁到美军，将击落它们。
马杜罗在周五通过全国广播电视网发表的讲话中说道，“我们之间的分歧，无论过去还是现在，都不应导致军事冲突，这没有任何正当理由。”
这一声明发布之际，正值一份新报告指出，特朗普正在考虑对委内瑞拉境内涉嫌贩毒的组织采取打击行动，这可能标志着自双方对峙开始以来的重大升级。
据CNN援引多位知情人士的消息称，最近对一艘涉嫌贩毒船只的打击行动反映了这些选项。
消息人士向CNN透露，这次打击行动只是更大规模反毒品行动的开始，可能还包括推翻马杜罗政权的计划。
当特朗普在周五被问及美国是否正在寻求“政权更迭”时，他拒绝正面回答，而是将话题转向了最近的委内瑞拉选举。
特朗普对记者表示，“我们不是在谈论这个，但我们确实在谈论你们的选举，那是一场非常奇怪的选举，至少可以这么说。”
‘危险游戏’
与此同时，CBS新闻的另一份报告称，委内瑞拉军用飞机第二次飞越了一艘美国海军舰艇。
报道称，美国国防部官员将这些飞行描述为一场“危险游戏”。
一位官员指出，这些飞机为F-16战斗机，于周四夜间在南美洲附近的国际水域上空飞越了“杰森·邓纳姆”号导弹驱逐舰。
目前尚不清楚这些战机是否携带武器。据CBS报道，这艘宙斯盾导弹驱逐舰并未对这些飞机采取行动。
特朗普此前警告称，任何接近美国舰艇的委内瑞拉军机都将被“击落”。