国际
3分钟阅读
委内瑞拉总统马杜罗：与美国分歧不足以成为冲突理由
马杜罗的声明是在一份新报告发布之后作出的，该报告称特朗普正在评估对在委内瑞拉活动的所谓毒品贩毒集团采取行动的选项。
委内瑞拉总统马杜罗：与美国分歧不足以成为冲突理由
马杜罗表示，没有分歧能证明与美国冲突合理。 / AP
2025年9月6日

委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗表示，与美国的分歧并不足以成为军事冲突的理由，此前美国总统唐纳德·特朗普曾威胁称，如果委内瑞拉战机威胁到美军，将击落它们。

马杜罗在周五通过全国广播电视网发表的讲话中说道，“我们之间的分歧，无论过去还是现在，都不应导致军事冲突，这没有任何正当理由。”

这一声明发布之际，正值一份新报告指出，特朗普正在考虑对委内瑞拉境内涉嫌贩毒的组织采取打击行动，这可能标志着自双方对峙开始以来的重大升级。

据CNN援引多位知情人士的消息称，最近对一艘涉嫌贩毒船只的打击行动反映了这些选项。

消息人士向CNN透露，这次打击行动只是更大规模反毒品行动的开始，可能还包括推翻马杜罗政权的计划。

当特朗普在周五被问及美国是否正在寻求“政权更迭”时，他拒绝正面回答，而是将话题转向了最近的委内瑞拉选举。

特朗普对记者表示，“我们不是在谈论这个，但我们确实在谈论你们的选举，那是一场非常奇怪的选举，至少可以这么说。”

推荐的

‘危险游戏’

与此同时，CBS新闻的另一份报告称，委内瑞拉军用飞机第二次飞越了一艘美国海军舰艇。

报道称，美国国防部官员将这些飞行描述为一场“危险游戏”。

一位官员指出，这些飞机为F-16战斗机，于周四夜间在南美洲附近的国际水域上空飞越了“杰森·邓纳姆”号导弹驱逐舰。

目前尚不清楚这些战机是否携带武器。据CBS报道，这艘宙斯盾导弹驱逐舰并未对这些飞机采取行动。

特朗普此前警告称，任何接近美国舰艇的委内瑞拉军机都将被“击落”。

探索
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
为什么有些护照比其他护照更有效？
爱是什么？取决于你所说的语言！
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
抢先了解 TRT Global。分享您的反馈！
Contact us