周日，俄罗斯对乌克兰首都发动了一次大规模无人机和导弹袭击，造成至少两人死亡，并引发一栋政府大楼屋顶升起浓烟。

据美联社记者报道，基辅内阁大楼上空可见一股浓烟。乌克兰总理尤利娅·斯维里登科表示，这是战争期间首次有“敌方袭击”损坏了乌克兰政府的主要建筑。

她说道，“消防员正在努力扑灭乌克兰政府大楼的火灾。”

迄今为止，俄罗斯一直避免攻击市中心的政府建筑。这座大楼是乌克兰内阁所在地，包括各部长的办公室。

警方封锁了现场通道，消防车和救护车陆续抵达。乌克兰官员报告称，此次袭击造成两人死亡，15人受伤。