国际
3分钟阅读
俄罗斯袭击乌克兰：多人死伤，政府大楼受损
俄罗斯对基辅发动的一系列无人机和导弹袭击造成至少2人死亡、15人受伤。 据报道，还袭击击中了政府大楼和居民楼。
乌克兰官员证实了此次袭击造成人员伤亡。 / AP
2025年9月7日

周日，俄罗斯对乌克兰首都发动了一次大规模无人机和导弹袭击，造成至少两人死亡，并引发一栋政府大楼屋顶升起浓烟。

据美联社记者报道，基辅内阁大楼上空可见一股浓烟。乌克兰总理尤利娅·斯维里登科表示，这是战争期间首次有“敌方袭击”损坏了乌克兰政府的主要建筑。

她说道，“消防员正在努力扑灭乌克兰政府大楼的火灾。”

迄今为止，俄罗斯一直避免攻击市中心的政府建筑。这座大楼是乌克兰内阁所在地，包括各部长的办公室。

警方封锁了现场通道，消防车和救护车陆续抵达。乌克兰官员报告称，此次袭击造成两人死亡，15人受伤。

推荐的

基辅市行政负责人季穆尔·特卡琴科表示，死者中包括一名一岁儿童，其遗体由救援人员从废墟中找到。

基辅市长维塔利·克里奇科称，俄罗斯无人机还击中了基辅斯维亚托申斯基区的一栋九层住宅楼，以及达尔尼茨基区的一栋四层住宅楼。

周日的袭击是两周内俄罗斯对基辅发动的第二次大规模无人机和导弹袭击，而和平谈判的希望似乎越来越渺茫。

与此同时，乌克兰袭击了位于俄罗斯布良斯克地区的“友谊”输油管道。乌克兰无人机部队指挥官罗伯特·布罗夫迪周日表示，该管道遭受了“大面积火灾”。

布罗夫迪在Telegram消息频道上发布消息称，这条输油管道负责向匈牙利和斯洛伐克输送俄罗斯石油。

