根据前联合国巴勒斯坦被占领土特别报告员的说法，以色列对加沙的种族灭绝式攻击若没有全球的共谋，是不可能持续的。
在为期两天的“种族灭绝法庭”上，理查德·福尔克表示，他对英国加沙法庭的努力深受鼓舞。该活动旨在审视以色列在加沙的战争罪行以及“英国在种族灭绝中的角色”。
福尔克是“加沙法庭”的主席，这是一个不同的倡议，旨在唤醒民间社会对阻止以色列在加沙实施种族灭绝的责任和机会。而“种族灭绝法庭”则专注于审视“英国在加沙种族灭绝中的角色”。
福尔克提到，“加沙法庭”将于10月23日至26日在伊斯坦布尔举行关于种族灭绝的最终会议。他表示，他的团队对英国加沙法庭的努力感到鼓舞。
他说道，“（英国法庭）首次正确地强调了一个主要的自由民主国家的共谋作用，我无法过分强调这一行动的重要性，因为如果没有这种共谋，以色列不可能做出它正在做的事情。”
他批评英国是一个“可耻的政府”，并指出华盛顿“毫不含糊地”给予以色列无条件的支持，不仅仅是共谋，而是成为加沙破坏性政策的推动者。
谈到加沙的严峻局势，福尔克指出，由于国际粮食安全阶段分类（IPC）上月正式宣布的饥荒，加沙人面临大规模饥饿的威胁。
他说，“如果世界再拖延下去，就会太迟了，历史将记住我们未能应对这一时代显著危机的失败。”
他还提到目前对以色列的外交支持，称将以色列视为“正常国家”是一种外交上的共谋，因为以色列的行为具有犯罪性，并且未能遵守最高国际法院的明确判决和决定。
‘通过否认种族灭绝来实施种族灭绝’
总部位于伦敦的研究机构“法证建筑”的负责人艾亚尔·魏兹曼强调，否认种族灭绝为种族灭绝铺平了道路。该机构通过建筑技术研究暴力、战争和人权侵犯事件。
魏兹曼指出，加沙的破坏是前所未有的。他强调，这种破坏以重组为名，实际上是为了根除。他解释说，地面上的所有痕迹都已被抹去。
伦敦玛丽女王大学国际法与人权教授内夫·戈登表示，当英国-巴勒斯坦公民想要分享他们的经历时，英国政府关闭了大门，但对以色列人却敞开大门。
他指出，“通过否认种族灭绝来实施种族灭绝”，并补充说，尽管有法律义务，英国政府仍继续向以色列出售武器并提供情报支持。
肯特大学国际法系的巴勒斯坦学者沙赫德·哈穆里表示，尽管英国完全了解正在发生的事情，但仍支持以色列在加沙的种族灭绝。
截至周五，加沙的种族灭绝已进入第700天，以色列已至少杀害了64300名巴勒斯坦人。这场军事行动摧毁了这个地区，加沙正面临饥荒。
去年11月，国际刑事法院对以色列总理本雅明·内塔尼亚胡及其前国防部长约阿夫·加兰特发出了因加沙战争罪和反人类罪的逮捕令。