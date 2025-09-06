根据前联合国巴勒斯坦被占领土特别报告员的说法，以色列对加沙的种族灭绝式攻击若没有全球的共谋，是不可能持续的。

在为期两天的“种族灭绝法庭”上，理查德·福尔克表示，他对英国加沙法庭的努力深受鼓舞。该活动旨在审视以色列在加沙的战争罪行以及“英国在种族灭绝中的角色”。

福尔克是“加沙法庭”的主席，这是一个不同的倡议，旨在唤醒民间社会对阻止以色列在加沙实施种族灭绝的责任和机会。而“种族灭绝法庭”则专注于审视“英国在加沙种族灭绝中的角色”。

福尔克提到，“加沙法庭”将于10月23日至26日在伊斯坦布尔举行关于种族灭绝的最终会议。他表示，他的团队对英国加沙法庭的努力感到鼓舞。

他说道，“（英国法庭）首次正确地强调了一个主要的自由民主国家的共谋作用，我无法过分强调这一行动的重要性，因为如果没有这种共谋，以色列不可能做出它正在做的事情。”

他批评英国是一个“可耻的政府”，并指出华盛顿“毫不含糊地”给予以色列无条件的支持，不仅仅是共谋，而是成为加沙破坏性政策的推动者。

谈到加沙的严峻局势，福尔克指出，由于国际粮食安全阶段分类（IPC）上月正式宣布的饥荒，加沙人面临大规模饥饿的威胁。

他说，“如果世界再拖延下去，就会太迟了，历史将记住我们未能应对这一时代显著危机的失败。”

他还提到目前对以色列的外交支持，称将以色列视为“正常国家”是一种外交上的共谋，因为以色列的行为具有犯罪性，并且未能遵守最高国际法院的明确判决和决定。