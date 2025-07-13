特朗普在他的Truth Social平台上发布的正式信函中表示，这两项关税将于8月1日生效。美国总统以墨西哥在非法毒品流入美国过程中所扮演的角色以及其与欧盟的贸易不平衡为理由，威胁征收关税。

两大贸易伙伴迅速对新关税表示反对，欧盟警告称，这可能会扰乱供应链，但同时坚持将继续与美国进行谈判以寻求协议；而墨西哥则将其称为“不公平的交易”。

自今年1月重返总统职位以来，特朗普对盟友和竞争对手实施了一系列断断续续的关税政策，扰乱了金融市场，并引发了对全球经济衰退的担忧。

然而，在承诺达成一系列贸易协议后，特朗普政府正面临与贸易伙伴达成协议的压力。目前，美国官员仅宣布了与英国和越南的两项协议，以及与中国暂时降低的对等关税。

特朗普宣布的针对墨西哥的新关税将高于今年早些时候对墨西哥商品征收的25%的税率，但根据《美墨加协议》（USMCA）进入美国的产品将被豁免。

特朗普在给墨西哥总统克劳迪娅·谢恩鲍姆的信中写道，“墨西哥一直在帮助我确保边境安全，但墨西哥所做的还不够，从2025年8月1日起，我们将对进入美国的墨西哥商品征收30%的关税。”

墨西哥政府表示，他们在周五于美国举行的会谈中已被告知这一新威胁。墨西哥经济部和外交部在一份联合声明中表示，“我们在谈判桌上提到，这是一个不公平的交易，我们不同意。”

欧盟的新关税也明显高于特朗普在4月宣布的20%的税率，目前与欧盟的谈判仍在继续。欧盟委员会主席冯德莱恩在回应特朗普给她的信时表示：“对欧盟出口征收30%的关税将扰乱重要的跨大西洋供应链，损害双方企业、消费者和患者的利益。”

她补充道：“我们仍然愿意继续努力，在8月1日前达成协议。同时，我们将采取一切必要措施维护欧盟利益，包括在必要时采取相应的反制措施。”

欧盟以及其他几十个经济体原定于周三看到其美国关税水平从10%的基线提高，但特朗普将最后期限推迟到了8月1日。本周以来，特朗普已向20多个国家发送了更新关税的信函，其中包括对加拿大征收35%的税率。一位美国官员周六告诉法新社，美墨加协定（USMCA）的豁免预计将继续适用于墨西哥和加拿大，但总统尚未做出最终决定。

布鲁塞尔周五表示，已准备好与华盛顿达成协议，以防止20%的关税回归。欧盟已准备对价值约210亿欧元的美国商品征收报复性关税，此前特朗普今年早些时候对钢铁和铝进口征收了单独的关税，这些关税将暂停至7月14日。欧洲官员尚未采取任何措施延长暂停，但如果需要，可以迅速采取行动。

大西洋理事会国际经济主席乔希·利普斯基表示，“尽管朝着达成协议迈出了所有步伐，但这一威胁表明，欧盟与世界上几乎所有其他国家一样，处于不确定的阵营中”。他告诉法新社，未来的道路现在取决于欧盟的反应，并称这是“迄今为止贸易战中最危险的时刻之一”。

德国经济部长周六呼吁在欧盟与美国的关税谈判中采取务实态度。美国总统特朗普周六警告称，从8月1日起，墨西哥和欧盟将被征收30%的关税，这使得与两个最大贸易伙伴的谈判更加紧张。

德国经济部长卡特琳娜·赖歇在一份声明中表示，“欧盟现在必须在剩余的时间内，以务实的方式与美国谈判解决方案，必须迅速达成这些谈判的务实结果。”

德国主要工业机构此前也呼吁迅速解决问题。德国工业联合会（BDI）在一份声明中表示，“特朗普总统的声明是对大西洋两岸工业的警钟。“德国工业联合会高级官员沃尔夫冈·尼德马克警告道，“欧盟和美国这两个经济体之间的贸易冲突损害了经济复苏、创新能力，并最终削弱了对国际合作的信心。”

该联合会“呼吁德国政府、欧盟委员会和美国政府现在迅速找到解决方案，避免局势升级。”美国是德国最大的贸易伙伴。随着可能的关税临近，德国对美国的出口在5月份下降了7.7%，至121亿欧元（约合142亿美元），根据上周发布的政府数据，这使得德国对美国的出口降至自2022年3月以来的最低水平。

墨西哥抨击特朗普30%关税威胁为“不公平交易”

墨西哥周六在一份政府声明中抨击美国总统特朗普最新的30%关税威胁为“不公平交易”。墨西哥在周五于美国举行的会谈中被告知了这一新关税。

墨西哥经济部和外交部在一份联合声明中表示，“我们在谈判桌上提到，这是一个不公平的交易，我们不同意。” 墨西哥正在进行谈判，寻求一种替代关税的方案，以保护边境两侧的企业和就业机会，并表示希望避免关税。

墨西哥是最容易受到共和党领导人关税影响的国家之一，其80%的出口面向美国这一最大贸易伙伴。自1月重返白宫以来，特朗普指责墨西哥未能充分阻止非法移民和毒品走私，并以关税作为报复手段。

法国总统对美国对欧盟征收30%关税表示“强烈反对”，并呼吁采取“反制措施”

法国总统埃马纽埃尔·马克龙周六对美国对欧盟征收30%的关税表示“强烈反对”，并呼吁加快准备“可信的反制措施”。

马克龙在X平台上写道，“与欧盟委员会主席一道，法国对宣布对欧盟出口征收30%的水平关税表示非常强烈的反对”。他重申了委员会“坚定维护”欧洲利益的决心。

马克龙指出，“特别是，这意味着如果在8月1日前未达成协议，就需要加快准备可信的反制措施，动员所有可用工具，包括反胁迫措施”。

马克龙还表示，法国“全力支持”谈判“加强”，以“达成一项双方都能接受的协议，体现欧盟和美国等贸易伙伴之间的相互尊重、共同利益和一体化的价值链”。