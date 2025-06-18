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美国告诫本国公民不要前往以色列、伊拉克和伊朗
在以色列和伊朗战事激烈之际，美国国务院启动了中东“特别工作组”，警告本国公民不要前往以色列、伊拉克和伊朗。
美国告诫本国公民不要前往以色列、伊拉克和伊朗
Iran says its long-range missiles tore through multiple layers of Israeli air defences in the early hours of Wednesday. / Reuters
2025年6月18日

美国已向本国公民发出强烈警告，敦促他们不要前往以色列、伊拉克或伊朗。随着以色列对伊朗发动前所未有的攻击以及德黑兰的反击行动，双方冲突日益升级。

美国国务院发言人塔米·布鲁斯在周二的新闻发布会上表示，“我们提醒美国公民不要前往以色列或伊拉克，并在任何情况下都不要前往伊朗。”

这一声明发布之际，以色列对伊朗的攻击已进入第六天，双方互相发动袭击，形成了迄今为止最为激烈的直接对抗。

布鲁斯表示，美国已成立一个24小时运作的中东特别工作组，以支持该地区的公民和外交人员。

她指出，该工作组已发布超过30份安全警报，并更新了多个国家的旅行建议。

布鲁斯说道，“国务院成立了中东特别工作组，以协调对美国公民、美国外交使团及人员的支持，并加强外交接触。”

美国目前在伊朗没有大使馆，并已减少其驻伊拉克大使馆的人员编制，同时授权非必要人员及其家属撤离伊拉克和以色列。

尽管布鲁斯未确认是否正在为可能的美国公民撤离行动做准备，但她的言论引发了外界对华盛顿是否可能直接卷入冲突的猜测。

上周五，以色列对伊朗发动大规模空袭，造成超过220人死亡，1400多人受伤。伊朗随后进行了报复性打击，双方的战斗自此每天持续进行。

这一升级引发了国际社会对更大范围地区战争风险的担忧。

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