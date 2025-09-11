国际
南苏丹暴力事件升级 被绑架的援助工作者增加
联合国长期来一直将南苏丹列为援助工作者最危险的地方之一。
2025年8月18日，南苏丹博尔，一名援助工作者正在与符合营养援助条件的流离失所者营地里的母亲们交谈。 / AP
2025年9月11日

根据两位为国际组织工作的高级人道主义官员透露，今年在南苏丹被绑架的援助工作者人数已超过去年两倍。

援助机构对其工作人员的安全以及救命服务的中断深感担忧，而该地区正面临着最严重的人道主义危机之一。

据三位了解谈判情况的人士透露，其中一些被绑架者在支付赎金后获释，但本月早些时候，一名援助工作者在被囚期间不幸身亡。包括南苏丹知名民权活动家埃德蒙·亚卡尼（Edmund Yakani）在内的多位消息人士证实了这一事件。

联合国长期以来将南苏丹列为援助工作者最危险的地区之一。分析人士指出，绑架索要赎金的现象是一个令人担忧的新趋势。

国际危机组织的南苏丹问题专家丹尼尔·阿克奇（Daniel Akech）表示：“最令人担忧的是，这种现象可能会蔓延到全国范围。”

2025年援助工作者绑架事件激增

据两位人道主义官员透露，今年已有超过30名南苏丹援助工作者被绑架。这一数字是2024年全年被绑架援助工作者人数的两倍多。

由于未被授权讨论安全问题且担心对其工作人员的报复，这些援助官员在接受美联社采访时要求匿名。

今年南苏丹政府军与反对派武装之间的冲突加剧，成为2018年和平协议结束内战以来最严重的暴力事件之一。内战曾导致约40万人死亡，并组建了一个脆弱的联合政府。

一些分析人士认为，这些冲突与总统萨尔瓦·基尔（Salva Kiir）继任者的权力斗争有关，尤其是在关于他健康状况的猜测升温之际。

南苏丹问题专家费伦茨·马尔科（Ferenc Marko）表示：“一些绑架出于政治目的，例如强迫平民参军，这种情况已经持续多年，但为了赎金而绑架是一个新现象。”

他说：“这无疑是一个令人担忧的新趋势，可能使人道主义工作在中赤道州和西赤道州变得无法进行。”

援助工作者在囚期间死亡

据三位了解其死亡情况的人士透露，南苏丹援助工作者詹姆斯·昂古巴（James Unguba）上个月在西赤道州坦布拉县被绑架，并于9月3日死于囚禁中。这三人因遵守规定要求匿名。

据称，昂古巴为一家本地援助组织工作，被身穿国家军队制服的男子绑架。他死亡的具体情况尚不清楚。

南苏丹军方发言人对美联社表示，他对昂古巴的死亡没有任何信息，并拒绝回答相关问题。

绑架事件扰乱关键援助

援助机构表示，这些绑架事件已经严重影响了南苏丹南部与乌干达、刚果民主共和国和中非共和国接壤的偏远地区数十万人的救命服务。

今年7月，国际医疗慈善组织“无国界医生”（MSF）因一名工作人员在中赤道州耶县乘坐标志明显的车队时被持枪绑架，暂停了在南苏丹两个县的行动。仅四天前，另一名医疗工作者在乘坐MSF救护车时也被绑架。

“无国界医生”组织南苏丹负责人费迪南德·阿特（Ferdinand Atte）在一份声明中表示：“尽管我们致力于为有需要的人提供帮助，但我们无法让工作人员在不安全的环境中继续工作。”

武装团体或为绑架幕后黑手

援助官员表示，目前尚不清楚谁是这些绑架事件的幕后主使。然而，国际危机组织的阿克奇指出，随着经济持续恶化以及对国家重陷战争的担忧加剧，该地区充斥着寻求快速获利的武装团体。

今年3月南苏丹最大反对派领导人、现任副总统里克·马沙尔（Riek Machar）在一个与他有松散联系的地方民兵占领埃塞俄比亚边境附近的一个军营后被软禁。

此后国家军队加大了对其部队的军事行动，这些部队与其他反叛派别联手，包括从未签署2018年和平协议并一直与政府作战的“国家拯救阵线”。

“我们不知道这些绑架是全国拯救阵线、反对派武装还是政府军所为，”民间社会领袖亚卡尼表示。“据我们所知，没有单一的团体对此负责。”

尽管联合国和大多数援助组织坚持严格的“不支付赎金”政策，但受害者家属有时会通过中立的中介机构（包括教会）支付赎金，多位了解谈判情况的人士向美联社透露。

援助工作者面临压力

今年早些时候，美国总统特朗普政府曾计划解散美国国际开发署（USAID），而该机构为南苏丹提供了超过一半的紧急援助资金。

与此同时，欧洲捐助者也表示可能减少援助资金。

独立研究机构“人道主义成果”（Humanitarian Outcomes）表示，针对援助工作者的暴力事件在全球范围内激增。该组织在8月发布的一份报告中指出，2024年是有记录以来最致命的一年，共有383名援助工作者遇害，另有861人遭受重大暴力袭击，并警告2025年的情况可能会更糟。

