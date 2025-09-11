根据两位为国际组织工作的高级人道主义官员透露，今年在南苏丹被绑架的援助工作者人数已超过去年两倍。

援助机构对其工作人员的安全以及救命服务的中断深感担忧，而该地区正面临着最严重的人道主义危机之一。

据三位了解谈判情况的人士透露，其中一些被绑架者在支付赎金后获释，但本月早些时候，一名援助工作者在被囚期间不幸身亡。包括南苏丹知名民权活动家埃德蒙·亚卡尼（Edmund Yakani）在内的多位消息人士证实了这一事件。

联合国长期以来将南苏丹列为援助工作者最危险的地区之一。分析人士指出，绑架索要赎金的现象是一个令人担忧的新趋势。

国际危机组织的南苏丹问题专家丹尼尔·阿克奇（Daniel Akech）表示：“最令人担忧的是，这种现象可能会蔓延到全国范围。”

2025年援助工作者绑架事件激增

据两位人道主义官员透露，今年已有超过30名南苏丹援助工作者被绑架。这一数字是2024年全年被绑架援助工作者人数的两倍多。

由于未被授权讨论安全问题且担心对其工作人员的报复，这些援助官员在接受美联社采访时要求匿名。

今年南苏丹政府军与反对派武装之间的冲突加剧，成为2018年和平协议结束内战以来最严重的暴力事件之一。内战曾导致约40万人死亡，并组建了一个脆弱的联合政府。

一些分析人士认为，这些冲突与总统萨尔瓦·基尔（Salva Kiir）继任者的权力斗争有关，尤其是在关于他健康状况的猜测升温之际。

南苏丹问题专家费伦茨·马尔科（Ferenc Marko）表示：“一些绑架出于政治目的，例如强迫平民参军，这种情况已经持续多年，但为了赎金而绑架是一个新现象。”

他说：“这无疑是一个令人担忧的新趋势，可能使人道主义工作在中赤道州和西赤道州变得无法进行。”

援助工作者在囚期间死亡

据三位了解其死亡情况的人士透露，南苏丹援助工作者詹姆斯·昂古巴（James Unguba）上个月在西赤道州坦布拉县被绑架，并于9月3日死于囚禁中。这三人因遵守规定要求匿名。

据称，昂古巴为一家本地援助组织工作，被身穿国家军队制服的男子绑架。他死亡的具体情况尚不清楚。

南苏丹军方发言人对美联社表示，他对昂古巴的死亡没有任何信息，并拒绝回答相关问题。