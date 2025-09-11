美国人正在通过纪念仪式、志愿服务和其他方式纪念2001年9月11日恐怖袭击事件24周年，以缅怀近3000名遇难者。

许多遇难者的亲属将与政要和政治家们一起参加周四在纽约、五角大楼以及宾夕法尼亚州尚克斯维尔的纪念活动。

也有一些人选择以更私密的方式纪念这一天。詹姆斯·林奇（James Lynch）在世贸中心袭击中失去了父亲罗伯特·林奇（Robert Lynch）。他说，他和家人将在新泽西州家乡附近参加一个纪念仪式，然后在海滩度过这一天。

林奇说道，“这种悲痛，我觉得永远不会消失”。他和伴侣及母亲在周年纪念日前一天参加了曼哈顿的一场9.11慈善活动，与成千上万名志愿者一起为有需要的人准备餐食。他说，“在悲痛中找到快乐，我认为这是我成长的重要部分。”

纪念活动正值政治紧张局势加剧之际。9.11周年纪念日通常被宣传为全国团结的一天，而就在前一天，保守派活动家查理·柯克（Charlie Kirk）在犹他州一所大学演讲时被枪杀。

纽约世贸中心遗址的纪念仪式将包括遇难者姓名的宣读和默哀时刻。副总统JD·万斯（JD Vance）及其夫人乌莎·万斯（Usha Vance）将出席仪式。默哀时刻将标志着被劫持飞机撞击世贸中心双塔以及大楼倒塌的确切时间。

在弗吉尼亚州的五角大楼，将举行仪式纪念184名在劫机者驾驶飞机撞击美国国防部总部时遇难的军人和平民。总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）和第一夫人梅拉尼娅·特朗普（Melania Trump）将出席仪式，随后前往布朗克斯观看纽约扬基队与底特律老虎队的棒球比赛。

在宾夕法尼亚州尚克斯维尔附近的乡村田野上，也将举行类似的纪念仪式，包括默哀、宣读遇难者姓名和献花环，以纪念93号航班的遇难者。这架被劫持的飞机在机组人员和乘客试图冲进驾驶舱后坠毁。退伍军人事务部长道格·柯林斯（Doug Collins）将出席该仪式。