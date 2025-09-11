美国人正在通过纪念仪式、志愿服务和其他方式纪念2001年9月11日恐怖袭击事件24周年，以缅怀近3000名遇难者。
许多遇难者的亲属将与政要和政治家们一起参加周四在纽约、五角大楼以及宾夕法尼亚州尚克斯维尔的纪念活动。
也有一些人选择以更私密的方式纪念这一天。詹姆斯·林奇（James Lynch）在世贸中心袭击中失去了父亲罗伯特·林奇（Robert Lynch）。他说，他和家人将在新泽西州家乡附近参加一个纪念仪式，然后在海滩度过这一天。
林奇说道，“这种悲痛，我觉得永远不会消失”。他和伴侣及母亲在周年纪念日前一天参加了曼哈顿的一场9.11慈善活动，与成千上万名志愿者一起为有需要的人准备餐食。他说，“在悲痛中找到快乐，我认为这是我成长的重要部分。”
纪念活动正值政治紧张局势加剧之际。9.11周年纪念日通常被宣传为全国团结的一天，而就在前一天，保守派活动家查理·柯克（Charlie Kirk）在犹他州一所大学演讲时被枪杀。
纽约世贸中心遗址的纪念仪式将包括遇难者姓名的宣读和默哀时刻。副总统JD·万斯（JD Vance）及其夫人乌莎·万斯（Usha Vance）将出席仪式。默哀时刻将标志着被劫持飞机撞击世贸中心双塔以及大楼倒塌的确切时间。
在弗吉尼亚州的五角大楼，将举行仪式纪念184名在劫机者驾驶飞机撞击美国国防部总部时遇难的军人和平民。总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）和第一夫人梅拉尼娅·特朗普（Melania Trump）将出席仪式，随后前往布朗克斯观看纽约扬基队与底特律老虎队的棒球比赛。
在宾夕法尼亚州尚克斯维尔附近的乡村田野上，也将举行类似的纪念仪式，包括默哀、宣读遇难者姓名和献花环，以纪念93号航班的遇难者。这架被劫持的飞机在机组人员和乘客试图冲进驾驶舱后坠毁。退伍军人事务部长道格·柯林斯（Doug Collins）将出席该仪式。
与林奇一样，全国各地的人们也通过服务项目和慈善活动纪念9/11周年纪念日，作为全国服务日的一部分。志愿者们将参与食品和衣物捐赠活动、公园和社区清洁、献血以及其他社区活动。
袭击的余波仍在继续
总的来说，这次袭击共造成2977人死亡，其中包括许多在世贸中心工作的金融从业者，以及试图拯救生命而冲入燃烧大楼的消防员和警察。
这次袭击在全球范围内产生了深远影响，并改变了美国国内外政策的走向。它引发了“全球反恐战争”，以及美国主导的阿富汗和伊拉克战争及相关冲突，导致数十万军人和平民丧生。
尽管劫机者在袭击中丧生，但美国政府仍在努力结束针对被控策划袭击的哈立德·谢赫·穆罕默德（Khalid Sheikh Mohammed）的长期法律案件。这位前基地组织领导人于2003年在巴基斯坦被捕，随后被送往古巴关塔那摩湾的美国军事基地，但至今未接受审判。
纽约的周年纪念仪式在国家9.11纪念馆和博物馆举行。两座环绕瀑布的纪念池以及刻有遇难者姓名的护栏标志着双塔曾经矗立的地方。
特朗普政府正在考虑联邦政府可能接管纪念广场及其地下博物馆的方式。目前，这些场所由一个由前纽约市长迈克尔·布隆伯格（Michael Bloomberg）担任主席的公共慈善机构管理，而布隆伯格是特朗普的频繁批评者。特朗普曾提议将该遗址设为国家纪念碑。
自袭击以来，美国政府已花费数十亿美元为数万人提供医疗服务和赔偿，这些人因双塔倒塌时弥漫曼哈顿部分地区的有毒粉尘而受到影响。目前，仍有超过14万人参加监测计划，以识别可能与烟尘中有害物质相关的健康问题。