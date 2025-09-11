法国新任总理塞巴斯蒂安·勒科尔努承诺，将通过一项旨在减少债务的预算以创造性的方式与对手合作，同时也承诺在政策方向上有所创新。这一承诺是在周三全国范围内反政府抗议活动的背景下作出的。
法国总统埃马纽埃尔·马克龙于周二任命勒科尔努为两年来的第五任总理，这位忠诚的支持者被认为不会推翻马克龙的亲商业经济议程。
勒科尔努接替了弗朗索瓦·贝鲁，后者因其削减法国欧元区最大预算赤字的计划在周一的议会投票中被罢免。
勒科尔努此前担任国防部长，他在交接仪式后的简短讲话中表示，政府需要在与反对派合作时“更加具有创造性，有时更加技术性，更加严肃”。
不过，他也提到，“必要的破局是不可避免的”。
勒科尔努面临的首要挑战是如何在议会通过2026年的精简预算。议会目前分为三个截然不同的意识形态阵营。尽管各党派普遍同意需要削减法国的赤字（2024年赤字占GDP的5.8%），但在具体措施上却意见不一。
勒科尔努必须在10月7日之前向议会提交完整的预算草案，但最迟可以拖延到10月13日。若超过此期限，议员们将无法在年底前通过预算。
周二对勒科尔努任命的反应也凸显了他所面临的挑战。
“封锁一切”抗议活动
激进左翼表示将通过立即提出不信任动议来试图推翻勒科尔努，而极右翼国民联盟（RN）则表示，如果其预算要求得到满足，他们可能愿意在预算问题上与他合作。
国民联盟议员洛尔·拉瓦莱特周二晚间在社交媒体X上发文称：“他的预算必须是国民联盟的预算，否则他的政府将无法存续。”
国民联盟是法国最大的议会党派，因此在任何潜在的不信任动议中都是关键因素。然而，勒科尔努被认为是马克龙圈子中与国民联盟关系最密切的人，去年他曾与国民联盟主席乔丹·巴德拉共进晚餐。
勒科尔努的另一条路径是联合社会党。社会党希望淡化预算削减并对富人征税，而勒科尔努的前政党共和党则坚决反对任何加税措施。
马克龙采取了不同寻常的举措，于周二致电社会党领导人奥利维尔·福尔，告知他不会任命一位左翼人士担任总理。
周三福尔表示愿意与勒科尔努合作，但也表示，如果政府未能考虑社会党的预算优先事项，他将支持不信任动议。
与此同时，成千上万的法国民众走上街头，参加所谓的“封锁一切”抗议活动，以表达对马克龙、预算削减提议以及整个政治阶层的广泛不满。
“愤怒已经酝酿了数月，甚至数年，”在马赛抗议的工会成员丹尼尔·布雷托内斯说道。“这是马克龙第二任期内的第五任总理，但一切都没有改变。”