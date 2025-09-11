法国新任总理塞巴斯蒂安·勒科尔努承诺，将通过一项旨在减少债务的预算以创造性的方式与对手合作，同时也承诺在政策方向上有所创新。这一承诺是在周三全国范围内反政府抗议活动的背景下作出的。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙于周二任命勒科尔努为两年来的第五任总理，这位忠诚的支持者被认为不会推翻马克龙的亲商业经济议程。

勒科尔努接替了弗朗索瓦·贝鲁，后者因其削减法国欧元区最大预算赤字的计划在周一的议会投票中被罢免。

勒科尔努此前担任国防部长，他在交接仪式后的简短讲话中表示，政府需要在与反对派合作时“更加具有创造性，有时更加技术性，更加严肃”。

不过，他也提到，“必要的破局是不可避免的”。

勒科尔努面临的首要挑战是如何在议会通过2026年的精简预算。议会目前分为三个截然不同的意识形态阵营。尽管各党派普遍同意需要削减法国的赤字（2024年赤字占GDP的5.8%），但在具体措施上却意见不一。

勒科尔努必须在10月7日之前向议会提交完整的预算草案，但最迟可以拖延到10月13日。若超过此期限，议员们将无法在年底前通过预算。

周二对勒科尔努任命的反应也凸显了他所面临的挑战。

“封锁一切”抗议活动