朝鲜领导人金正恩与俄罗斯总统普京一同出席了中国国家主席习近平在北京主持的大型阅兵式。这场前所未有的团结展示迅速引起了华盛顿的警告。
习近平与两位领导人握手，并肩走过红地毯，前往天安门广场。在那里，成千上万的人齐唱爱国歌曲，士兵整齐列队行进，礼炮鸣响，纪念日本在二战中投降80周年。
“中华民族的伟大复兴势不可挡，人类和平与发展的事业必将胜利，”习近平在讲话中表示，并警告世界正面临“和平与战争的选择”。
这场历时70分钟的盛大活动为一周的外交活动画上了句号。本周，习近平在天津主持了上海合作组织峰会，并谴责了西方的“霸凌行为”。
普京在会上为俄罗斯在乌克兰的战争辩护，而习近平则试图将中国定位为不受西方影响的地区联盟中心。
金正恩的出席标志着他首次在同一场合与习近平和普京会面，也是他六年来第二次被报道的出国访问。他乘坐火车抵达北京，随行的还有他的女儿金主爱，并受到中国外交部长王毅的欢迎。
军事爱好者注意到，阅兵彩排中展示了反舰导弹、无人机、导弹防御系统以及被认为是新型激光武器的装备。官员表示，所有装备均为国产并已投入现役。
特朗普表态
美国总统特朗普在被问及这一高规格集会时，指责三位领导人在北京“密谋对抗美国”。
“我一点也不担心，”他说，但补充道，他们正在“联合起来对抗美国”。
“许多美国人在中国追求胜利与荣耀的过程中牺牲。我希望他们的勇气和牺牲能被公正地纪念和铭记！”
出席阅兵的其他领导人还包括伊朗总统马苏德·佩泽什基安、巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫、缅甸军政府首脑敏昂莱、斯洛伐克总理罗伯特·菲乔、塞尔维亚总统亚历山大·武契奇、蒙古总统呼日勒苏赫·乌赫那、乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫以及白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科。
此次阅兵纪念中国在抗日战争中的胜利。上一次大规模纪念这一事件的阅兵是在2015年举行的。