伊朗最高领袖阿里·哈梅内伊表示，伊朗绝不会按照美国总统唐纳德·特朗普的要求投降，并警告美国，如果干预支持其盟友，将面临“不可挽回的损失”。

哈梅内伊的讲话发生在冲突爆发六天后。特朗普要求伊朗“无条件投降”，并声称美国可以轻易“除掉”哈梅内伊，同时引发了外界对可能军事干预的猜测。

冲突始于上周五，以色列发起了大规模轰炸行动，伊朗随后以导弹和无人机进行反击。

哈梅内伊在国家电视台播放的讲话中说道,“这个国家永远不会投降”，并称特朗普的最后通牒“不可接受”。

他说道，“美国应该知道，任何军事干预都将不可避免地导致不可挽回的损失”。

自1989年起担任最高领袖的哈梅内伊是伊朗国家事务的最终裁决者。他此前曾誓言，伊朗对以色列领导人“绝不留情”。

在哈梅内伊发表讲话的前一晚，以色列的袭击摧毁了德黑兰附近两个用于制造核计划离心机部件的建筑物。联合国核监督机构证实了这一消息。

军方表示，“超过50架以色列空军战斗机……在过去几个小时内对德黑兰地区进行了多次空袭”，并补充称多处武器制造设施被击中。

“作为破坏伊朗核武器开发计划的广泛努力的一部分，德黑兰的一处离心机生产设施成为目标。”

离心机是铀浓缩的关键设备，这一敏感过程既可用于核反应堆燃料，也可在高度浓缩后用于制造核弹头的核心。

国际原子能机构表示，以色列的袭击摧毁了卡拉季（德黑兰的卫星城市）两个制造离心机部件的建筑物。

该机构在X平台上发布的消息中补充道，在德黑兰的另一次袭击中，“一座用于制造和测试先进离心机转子的建筑物被击中”。

伊朗革命卫队表示，他们向特拉维夫发射了高超音速的“法塔赫-1”导弹。

高超音速导弹的飞行速度超过音速的五倍，并且能够在飞行中机动，使其更难被追踪和拦截。

尽管如此，特拉维夫一夜之间并未被导弹击中，但法新社的照片显示，以色列的防空系统启动，拦截了飞向商业中心的导弹。

伊朗还向以色列发射了一“群”无人机，而以色列军方表示，他们拦截了伊朗发射的10架无人机中的大部分。

以色列军方还表示，其一架无人机在伊朗上空被击落。

‘无条件投降’

特朗普在加拿大参加七国集团峰会时匆匆离场，引发了外界对美国可能干预的猜测。七国集团领导人呼吁局势降级，但支持以色列“自卫的权利”。

特朗普声称，美国可以轻易刺杀哈梅内伊。

特朗普在其Truth Social平台上写道，“我们确切知道所谓的‘最高领袖’藏在哪里。他是一个容易的目标，但在那里是安全的——我们不会现在就除掉他（杀掉！），至少目前不会”。

特朗普与国家安全委员会会面讨论了冲突。会后并未立即发表公开声明。

美国官员强调，特朗普尚未就任何干预行动作出决定。

撤离行动

以色列的袭击不仅针对伊朗的核设施和军事设施，还波及了居民区。

以色列的居民区也遭到袭击，外国政府纷纷紧急撤离在两国的公民。

许多以色列人又度过了一个被空袭警报打断的夜晚，沿海城市特拉维夫的居民多次因警报声响而前往避难所。

在被占领的约旦河西岸城市拉马拉，一些居民聚集在屋顶和阳台上观看。

一名法新社记者报道，当数十枚导弹飞过头顶时，人群中传来欢呼声和口哨声，以色列的防空系统启动拦截导弹，导致空中爆炸，照亮了夜空。

自上周五以来，以色列至少有24人死亡，数百人受伤，总理内塔尼亚胡办公室称。

伊朗周日表示，以色列的袭击已导致至少224人死亡，其中包括军事指挥官、核科学家和平民。自那以后，伊朗尚未更新死亡人数。

周二在德黑兰，面包店和加油站外排起了长队，人们争相储备燃料和基本物资。

伊朗的ISNA和塔斯尼姆通讯社周三报道，五名涉嫌为以色列摩萨德情报机构工作的嫌疑人被拘留，他们被指控在网上抹黑国家形象。

核设施

经过长期的影子战争，以色列表示，其突袭行动旨在阻止伊朗获得核武器——这一目标伊朗否认。

联合国核监督机构表示，伊朗纳坦兹设施的地下浓缩大厅似乎遭到了“直接打击”。

以色列对其核活动保持模糊态度，但根据斯德哥尔摩国际和平研究所的数据，以色列拥有90枚核弹头。

这场冲突打断了德黑兰与华盛顿之间正在进行的核谈判。以色列行动开始后，伊朗表示，在遭受攻击的情况下，不会与美国进行谈判。