据当地媒体周日报道，日本首相石破茂已决定辞职，原因是其执政党成员在参议院选举失败后试图发起新的领导人竞选。
这一决定是在这位 68 岁领导人接任长期执政的自民党 (LDP) 领导人不到一年后做出的，自民党此后失去了议会两院的多数席位。
据报道，农业大臣和一位前首相于周六晚间会见石破茂，敦促他主动辞职。
日本公共广播公司NHK宣布，石破茂预计将于今天晚些时候在新闻发布会上宣布辞职意向。
上周，包括自民党二号人物森山裕在内的四名高级官员提出辞职。
在7月的上议院选举后，石破茂的反对者要求他辞职，以对选举结果负责。据当地媒体报道，84岁的前首相麻生太郎也支持这一呼声。
然而，一些资深成员则呼吁谨慎行事，认为自民党的传统政治风格正在削弱其公信力。
全国各地希望举行新领导人选举的自民党议员和地方官员将在周一提交请求。如果达到所需多数，将举行领导人选举。
石破茂的党首任期原定于2027年9月结束。
他的主要竞争对手高市早苗被视为强硬的民族主义者，她几乎在周二明确表示将参与竞争。
不过，最近的民意调查显示，在与美国达成关税协议以及政府决定逆转当前稻米政策以增加产量后，石破茂内阁的支持率有所回升。
选民对鹰派的高市早苗兴趣不大，她在2024年的上次领导人选举中位居第二。
根据《日本经济新闻》8月底的调查，高市早苗被认为是石破茂最“合适”的继任者，其次是农业大臣小泉进次郎，但52%的受访者表示没有必要举行领导人选举。
选举后，社交媒体上出现了“#石破茂不要辞职”的标签，呼吁温和派的石破茂继续执政。
自民党自1955年以来几乎一直执政，但选民正在流失，包括转向像民粹主义的参政党这样的边缘团体。
原因包括物价上涨，尤其是稻米价格的上涨，生活水平下降，以及对自民党内部腐败丑闻的愤怒。
作为一名勤勉的职业政治家，石破茂在第五次尝试中当选为自民党党首，并承诺打造一个“新日本”。