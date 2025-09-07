据当地媒体周日报道，日本首相石破茂已决定辞职，原因是其执政党成员在参议院选举失败后试图发起新的领导人竞选。

这一决定是在这位 68 岁领导人接任长期执政的自民党 (LDP) 领导人不到一年后做出的，自民党此后失去了议会两院的多数席位。

据报道，农业大臣和一位前首相于周六晚间会见石破茂，敦促他主动辞职。

日本公共广播公司NHK宣布，石破茂预计将于今天晚些时候在新闻发布会上宣布辞职意向。

上周，包括自民党二号人物森山裕在内的四名高级官员提出辞职。

在7月的上议院选举后，石破茂的反对者要求他辞职，以对选举结果负责。据当地媒体报道，84岁的前首相麻生太郎也支持这一呼声。

然而，一些资深成员则呼吁谨慎行事，认为自民党的传统政治风格正在削弱其公信力。

全国各地希望举行新领导人选举的自民党议员和地方官员将在周一提交请求。如果达到所需多数，将举行领导人选举。

石破茂的党首任期原定于2027年9月结束。