红海的海底电缆被切断，导致亚洲和中东部分地区的互联网访问受到干扰。专家表示，目前尚不清楚事件的具体原因。
有人担忧，这些电缆可能是胡塞武装在红海发起的行动目标之一。该组织声称此举是为了向以色列施压，要求其结束对加沙的“种族灭绝战争”。
然而，胡塞武装此前否认曾攻击这些电缆。
微软通过其状态网站宣布，由于红海的海底光缆被切断，中东地区可能会出现网络延迟。
总部位于美国华盛顿州雷德蒙德的微软公司并未详细说明，但表示未通过中东的互联网流量不受影响。
监测互联网访问的NetBlocks表示，“红海一系列海底电缆中断事件已导致多个国家的互联网连接受损”，其中包括印度和巴基斯坦。
NetBlocks指出，“靠近沙特阿拉伯吉达的SMW4和IMEWE电缆系统发生故障”。
东南亚-中东-西欧4号电缆由印度塔塔通信公司运营，该公司隶属于印度企业集团。而印度-中东-西欧电缆由另一家由阿尔卡特朗讯监督的财团运营。
两家公司尚未对此事作出回应。
沙特阿拉伯尚未承认此次中断，相关部门也未回应置评请求。
在阿联酋，包括迪拜和阿布扎比在内的地区，使用国家运营的Du和Etisalat网络的互联网用户抱怨网速变慢。
阿联酋政府尚未对此次中断作出回应。
以色列与胡塞武装的冲突背景下，海底电缆被切断事件引发关注。
胡塞武装与以色列之间的冲突持续，胡塞武装针对以色列的攻击与特拉维夫对加沙长达23个月的战争有关。
以色列则通过空袭进行回应，其中包括一次导致胡塞武装高层领导人死亡的袭击。
2024年初，流亡中的也门国际公认政府指控胡塞武装计划攻击红海的海底电缆。
尽管有几条电缆被切断，但胡塞武装否认对此负责。
周日上午，胡塞武装的卫星新闻频道“Al Masirah”承认确实发生了电缆切断事件。
从2023年11月至2024年12月，胡塞武装使用导弹和无人机针对超过100艘船只发起攻击。
在这些行动中，胡塞武装击沉了四艘船只，并导致至少八名船员死亡。
在战争短暂的停火期间，胡塞武装暂停了攻击。
随后，美国总统唐纳德·特朗普下令对胡塞武装进行数周的密集空袭，之后宣布与该组织达成停火协议。
2024年7月，胡塞武装击沉了两艘船只，导致至少四人死亡，另有一些人被该组织扣押。