红海的海底电缆被切断，导致亚洲和中东部分地区的互联网访问受到干扰。专家表示，目前尚不清楚事件的具体原因。

有人担忧，这些电缆可能是胡塞武装在红海发起的行动目标之一。该组织声称此举是为了向以色列施压，要求其结束对加沙的“种族灭绝战争”。

然而，胡塞武装此前否认曾攻击这些电缆。

微软通过其状态网站宣布，由于红海的海底光缆被切断，中东地区可能会出现网络延迟。

总部位于美国华盛顿州雷德蒙德的微软公司并未详细说明，但表示未通过中东的互联网流量不受影响。

监测互联网访问的NetBlocks表示，“红海一系列海底电缆中断事件已导致多个国家的互联网连接受损”，其中包括印度和巴基斯坦。

NetBlocks指出，“靠近沙特阿拉伯吉达的SMW4和IMEWE电缆系统发生故障”。

东南亚-中东-西欧4号电缆由印度塔塔通信公司运营，该公司隶属于印度企业集团。而印度-中东-西欧电缆由另一家由阿尔卡特朗讯监督的财团运营。

两家公司尚未对此事作出回应。

沙特阿拉伯尚未承认此次中断，相关部门也未回应置评请求。

在阿联酋，包括迪拜和阿布扎比在内的地区，使用国家运营的Du和Etisalat网络的互联网用户抱怨网速变慢。

阿联酋政府尚未对此次中断作出回应。