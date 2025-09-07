最近，以色列新闻中关于加沙战争的报道开始显得有所不同。
在过去两年里，以色列的电视台很少关注加沙地区巴勒斯坦人的苦难，而是不断播出关于以色列英雄主义、被绑架者家属的痛苦以及战斗中阵亡士兵的报道。然而，这种情况正在发生变化。最近几个月，一些以色列电视台开始展示营养不良儿童的画面，并报道了一些关于巴勒斯坦人日常生活困难的深度新闻。
这种微妙的变化出现在以色列面临全球对其持续对加沙战争的强烈谴责之际，同时也反映了以色列内部关于是否应停止军事入侵的深刻分歧。然而，尽管抗议活动和媒体报道有所增加，但对以色列政策的影响仍然有限。
以色列希伯来大学传播学教授埃兰·阿姆萨莱姆（Eran Amsalem）说道，“这不仅仅是对加沙局势的真正关心，同时也从以色列的角度来看，我们的行动是否符合战争的目标？”
以色列总理本雅明·内塔尼亚胡基本无视要求结束战争的群众运动，这些运动主要集中在要求释放人质上。在2023年10月7日哈马斯发动袭击以及两年的地区冲突之后，支持巴勒斯坦人的呼声更显微弱。
哈马斯领导的巴勒斯坦抵抗力量的突袭震惊了以色列。此次袭击造成约1200名以色列人死亡。在251名被绑架者中，48人仍在加沙，其中约20人被认为还活着，其余大多数在停火或其他协议中获释。这被认为是以色列本土遭受的最严重袭击，至今仍主导着当地新闻报道。在战争初期，以色列人团结一致，将这次袭击称为“以色列的9.11”，而国际媒体则很快将焦点转向加沙的致命入侵。
自2023年10月以来，以色列已在加沙杀害超过64300名巴勒斯坦人。这场毁灭性的进攻使加沙陷入饥荒状态，据加沙卫生部报告显示，情况十分严峻。
该卫生部隶属于哈马斯政府，由医疗专业人士组成。其数据被联合国机构和许多独立专家视为可靠。以色列对这些数据提出异议，但未提供自己的统计数据。
以色列著名新闻主播拉维夫·德鲁克（Raviv Drucker）说道，“在战争的大部分时间里，以色列媒体几乎没有报道加沙的苦难、饥饿或破坏。如果他们报道，也只是从以色列的角度出发，解释这些行动在‘摧毁哈马斯’方面的效果。”
以色列自战争开始以来禁止国际记者进入加沙，只有在军方组织的访问中例外。总部位于美国的记者保护委员会表示，这是该组织记录过的对记者最致命的战争区域。
至少有249名记者在以色列的猛烈炮火中丧生。德鲁克说，“这是场奇怪的战争，因为这是21世纪，每个人都有手机可以直播。但地面上没有可信赖的记者，所以你无法说‘我信任地面上的某个人’。”
一些强调人道主义灾难的新闻主播遭到了强烈反对。著名新闻主播尤尼特·列维（Yonit Levi）在7月的一次报道中罕见地评论国际媒体对饥荒的关注时说道：“也许是时候认识到，这不仅是公共外交的失败，更是道德的失败，并从这里开始反思。”
列维拒绝接受美联社采访，但她的言论被亲内塔尼亚胡的第14频道一名分析师称为“哈马斯发言人”，一名右翼活动人士指责她“侮辱以色列士兵”。
包括第14频道在内的右翼媒体评论员经常为杀害巴勒斯坦人和摧毁他们的家园喝彩，声称加沙没有无辜平民，军方应该采取更强硬的行动。
以色列i24电视台的阿拉伯事务记者兹维·耶赫兹凯利（Zvi Yehezkeli）对上周以色列空袭一家医院时杀害五名记者表示欢迎，指控他们——没有证据地——与哈马斯合作传播对以色列不利的虚假新闻。他说：“迟到总比不到好。”
以色列军方表示，包括为美联社和其他媒体工作的玛丽亚姆·达加（Mariam Dagga）在内的这些记者并非哈马斯成员，并否认以他们为目标。
尽管如此，最近几周的报道有所变化，一些关于巴勒斯坦人的长篇报道开始出现在主流媒体中。
以色列记者开始更多地关注因以色列长达两个月半的全面禁止人道主义援助（包括食品和药品）而加剧的饥荒危机。主流电视新闻节目现在也会播放一些对加沙巴勒斯坦人的采访，但这些报道仍然远少于对国内问题的关注。
以色列左翼报纸《国土报》（Haaretz）的尼尔·哈松（Nir Hasson）和他的同事们在战争前后对巴勒斯坦人进行了广泛报道，这些文章经常批评以色列的行为。但在当前的媒体环境中，这种报道显得格格不入。
哈松说，“10月7日之后，无疑有些东西被打破了，关注另一方的痛苦变得完全不被接受，但我认为以色列公众比媒体认为的更成熟。我认为公众有能力倾听。我认为媒体对自己进行了过多的自我审查。”