一辆辆拖拉机、马车和超载的货车沿着加沙中部的海岸公路不断涌动，成群的巴勒斯坦人逃离家园，这是以色列加大对加沙主要城市攻势后最新的一次大规模流离失所。

逃离加沙城攻势的人们身后留下的是一片废墟，浓烟从以色列空袭后的废墟中升起，建筑物已被夷为平地。

据联合国估计，加沙城及其周边地区居住着近一百万人，这是巴勒斯坦地区最大的人口中心，而以色列军队正准备占领这片区域。

周二以色列军队要求所有居民立即撤离并向南移动，称将在加沙城采取“强有力的行动”。

正通过沿海公路逃离加沙城的赛义卜·穆巴耶德说：“我们在猛烈的炮击下被迫撤离到加沙南部。”

他告诉法新社：“许多建筑物已被摧毁，靠近流离失所者避难区的清真寺也遭到袭击，迫使我们离开。”

以色列因其在加沙的攻势面临越来越大的国际压力。在近两年的战争中，加沙的大多数人口至少经历过一次流离失所。

一些被迫再次迁徙的人乘坐装满人和家居用品的卡车和拖拉机拖车，而另一些人则不得不徒手推着沉重的手推车。

同样从加沙城流离失所的艾哈迈德·沙姆拉赫呼吁结束战争，并开放进入巴勒斯坦地区的通道。

他说：“让生活恢复正常，就像以前那样-已经够了。”

以色列军方要求巴勒斯坦人前往南部沿海地区的阿尔-马瓦西“人道主义区”，称那里将提供援助、医疗服务和人道主义基础设施。

以色列在战争初期首次宣布该地区为安全区，但此后多次对其进行打击，称目标是哈马斯。