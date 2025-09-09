一辆辆拖拉机、马车和超载的货车沿着加沙中部的海岸公路不断涌动，成群的巴勒斯坦人逃离家园，这是以色列加大对加沙主要城市攻势后最新的一次大规模流离失所。
逃离加沙城攻势的人们身后留下的是一片废墟，浓烟从以色列空袭后的废墟中升起，建筑物已被夷为平地。
据联合国估计，加沙城及其周边地区居住着近一百万人，这是巴勒斯坦地区最大的人口中心，而以色列军队正准备占领这片区域。
周二以色列军队要求所有居民立即撤离并向南移动，称将在加沙城采取“强有力的行动”。
正通过沿海公路逃离加沙城的赛义卜·穆巴耶德说：“我们在猛烈的炮击下被迫撤离到加沙南部。”
他告诉法新社：“许多建筑物已被摧毁，靠近流离失所者避难区的清真寺也遭到袭击，迫使我们离开。”
以色列因其在加沙的攻势面临越来越大的国际压力。在近两年的战争中，加沙的大多数人口至少经历过一次流离失所。
一些被迫再次迁徙的人乘坐装满人和家居用品的卡车和拖拉机拖车，而另一些人则不得不徒手推着沉重的手推车。
同样从加沙城流离失所的艾哈迈德·沙姆拉赫呼吁结束战争，并开放进入巴勒斯坦地区的通道。
他说：“让生活恢复正常，就像以前那样-已经够了。”
以色列军方要求巴勒斯坦人前往南部沿海地区的阿尔-马瓦西“人道主义区”，称那里将提供援助、医疗服务和人道主义基础设施。
以色列在战争初期首次宣布该地区为安全区，但此后多次对其进行打击，称目标是哈马斯。
巴勒斯坦人表示，向南迁移的费用高昂，而指定区域内已无空间搭建帐篷。
加沙民防机构发言人马哈茂德·巴萨尔周二告诉法新社，即使在加沙中部和南部地区，也没有基本的生活必需品——没有住所，没有帐篷空间，没有食物，也没有饮用水。
由于加沙的媒体限制和许多地区难以进入，法新社无法独立核实民防机构或以色列军方提供的详细信息。
‘到处都是杀戮’
周二加沙城上空飘下以色列军队的传单，命令巴勒斯坦人撤离。
“我问以色列：我们应该去哪？”36岁的哈立德·库瓦特尔说道，他已经从加沙城的泽通区逃离。
”他补充道：“从加沙城逃到阿尔-马瓦西地区的人……发现没有地方可以住——没有帐篷，没有水，没有食物。”
“到处都是轰炸和杀戮。我们只有安拉，因为世界看着我们的屠杀却无动于衷。”
30岁的米尔瓦特·阿布·穆阿马尔说，她和丈夫以及三个孩子已经逃离过一次，现在他们没有任何基本的生活用品。
她说：“撤离是屈辱，我们将等待和观察。两年来我们没有片刻的和平和睡眠——只有杀戮、毁灭和绝望。”
根据联合国认为可靠的加沙卫生部数据，自2023年10月7日以来，以色列的军事攻势已造成至少6万4522名巴勒斯坦人死亡，其中大多数为平民。