加沙战争
5分钟阅读
巴勒斯坦人逃离加沙城
联合国表示,加沙城及其周边地区生活有近100万人,这是巴勒斯坦领土最大的城市中心,而以色列军方正准备占领该地区。
巴勒斯坦人逃离加沙城
军队命令所有居民立即撤离，称将在该市采取“大力度”行动。/ 图片：美联社 / AA
2025年9月9日

一辆辆拖拉机、马车和超载的货车沿着加沙中部的海岸公路不断涌动，成群的巴勒斯坦人逃离家园，这是以色列加大对加沙主要城市攻势后最新的一次大规模流离失所。

逃离加沙城攻势的人们身后留下的是一片废墟，浓烟从以色列空袭后的废墟中升起，建筑物已被夷为平地。

据联合国估计，加沙城及其周边地区居住着近一百万人，这是巴勒斯坦地区最大的人口中心，而以色列军队正准备占领这片区域。

周二以色列军队要求所有居民立即撤离并向南移动，称将在加沙城采取“强有力的行动”。

正通过沿海公路逃离加沙城的赛义卜·穆巴耶德说：“我们在猛烈的炮击下被迫撤离到加沙南部。”

他告诉法新社：“许多建筑物已被摧毁，靠近流离失所者避难区的清真寺也遭到袭击，迫使我们离开。”

以色列因其在加沙的攻势面临越来越大的国际压力。在近两年的战争中，加沙的大多数人口至少经历过一次流离失所。

一些被迫再次迁徙的人乘坐装满人和家居用品的卡车和拖拉机拖车，而另一些人则不得不徒手推着沉重的手推车。

同样从加沙城流离失所的艾哈迈德·沙姆拉赫呼吁结束战争，并开放进入巴勒斯坦地区的通道。

他说：“让生活恢复正常，就像以前那样-已经够了。”

以色列军方要求巴勒斯坦人前往南部沿海地区的阿尔-马瓦西“人道主义区”，称那里将提供援助、医疗服务和人道主义基础设施。

以色列在战争初期首次宣布该地区为安全区，但此后多次对其进行打击，称目标是哈马斯。

推荐的

巴勒斯坦人表示，向南迁移的费用高昂，而指定区域内已无空间搭建帐篷。

加沙民防机构发言人马哈茂德·巴萨尔周二告诉法新社，即使在加沙中部和南部地区，也没有基本的生活必需品——没有住所，没有帐篷空间，没有食物，也没有饮用水。

由于加沙的媒体限制和许多地区难以进入，法新社无法独立核实民防机构或以色列军方提供的详细信息。

‘到处都是杀戮’

周二加沙城上空飘下以色列军队的传单，命令巴勒斯坦人撤离。

“我问以色列：我们应该去哪？”36岁的哈立德·库瓦特尔说道，他已经从加沙城的泽通区逃离。

”他补充道：“从加沙城逃到阿尔-马瓦西地区的人……发现没有地方可以住——没有帐篷，没有水，没有食物。”

“到处都是轰炸和杀戮。我们只有安拉，因为世界看着我们的屠杀却无动于衷。”

30岁的米尔瓦特·阿布·穆阿马尔说，她和丈夫以及三个孩子已经逃离过一次，现在他们没有任何基本的生活用品。

她说：“撤离是屈辱，我们将等待和观察。两年来我们没有片刻的和平和睡眠——只有杀戮、毁灭和绝望。”

根据联合国认为可靠的加沙卫生部数据，自2023年10月7日以来，以色列的军事攻势已造成至少6万4522名巴勒斯坦人死亡，其中大多数为平民。

探索
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
为什么有些护照比其他护照更有效？
爱是什么？取决于你所说的语言！
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
抢先了解 TRT Global。分享您的反馈！
Contact us