美国Comex铜期货价格飙升超过12%，创下历史新高，此前美国总统唐纳德·特朗普宣布将对这种对电动车、军事装备、电网以及众多消费品生产至关重要的金属征收50%的关税。

特朗普的关税计划宣布得比行业预期更早，且税率更高。

周二，他在白宫内阁会议上对记者表示，他计划当天晚些时候宣布铜关税，但未透露关税何时生效。

“我认为铜的关税，我们将定为50%。”特朗普说道。

在特朗普发言后，美国商务部长霍华德·鲁特尼克在接受CNBC采访时表示，铜关税可能会在7月底或8月1日之前实施。他还提到，特朗普将在周二通过其社交媒体平台Truth Social发布详细信息。

截至周三晚间，特朗普尚未正式宣布关税计划，多国政府、矿业公司和贸易组织表示正在等待具体细节。

RBC资本市场的分析师表示，如果关税实施，铜价和铜企股价可能会出现短期波动。

今年2月，美国政府宣布对铜进口启动所谓的“232条款”调查。尽管调查原定于11月结束，但鲁特尼克表示审查已完成。

“我们的目标是将铜生产带回美国，因为铜是工业领域的关键资源。”鲁特尼克补充道。

美国国家矿业协会拒绝发表评论，表示希望等待更多细节。而美国关键矿物协会则未立即回应置评请求。

铜广泛应用于建筑、交通、电子等多个行业。美国每年约有一半的铜需求依赖进口，且国内仅有三家铜冶炼厂。

近年来，美国多个主要铜矿项目因各种原因遭遇强烈反对，包括力拓和必和必拓在亚利桑那州的Resolution铜矿项目，以及北方王朝矿业在阿拉斯加的Pebble矿项目。

全球最大铜生产商、总部位于凤凰城的自由港麦克莫兰公司股价周二一度上涨超过5%。该公司去年在美国生产了约57.15万吨铜，但未立即回应置评请求。

尽管自由港可能从美国铜关税中受益，但该公司担忧关税可能对全球经济造成负面影响，并建议特朗普专注于提升美国铜产量。

若美国实施新的铜关税，受影响最大的国家将包括智利、加拿大和墨西哥。根据美国人口普查局的数据，这些国家是2024年美国精炼铜、铜合金及铜制品的主要供应国。

智利、加拿大和秘鲁——美国三大铜供应国——已向美国政府表示，其出口不威胁美国利益，不应面临关税。这三国均与美国签有自由贸易协定。

墨西哥经济部和加拿大财政部未立即回应置评请求，而智利外交部表示尚未收到任何正式通知。智利矿业部拒绝发表评论。

智利最大铜矿商Codelco董事长马克西莫·帕切科表示，公司希望了解哪些铜产品将被纳入关税范围，以及关税是否适用于所有国家。加拿大矿业协会主席皮埃尔·格拉顿则表示，关税对加拿大魁北克的嘉能可霍恩冶炼厂等铜冶炼厂构成担忧。他补充道，正在等待特朗普政府的232调查报告。

Saxo银行商品策略主管奥勒·汉森表示，50%的铜进口关税将对美国使用铜的企业造成冲击，因为美国在满足自身需求方面仍需数年时间。

他指出：“美国过去六个月进口了相当于一整年的需求量，因此本地库存水平充足。我预计铜价在初期上涨后将出现回调。”