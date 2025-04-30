韩国国家情报院（NIS）周三向议员通报称，估计有约4700名朝鲜士兵在与俄罗斯并肩作战对抗乌克兰军队时阵亡或受伤。

这一评估是在朝鲜首次确认已派遣作战部队协助俄罗斯夺回去年因乌克兰突袭而失去控制的库尔斯克地区两天后作出的。

在一次闭门的国会委员会简报会上，韩国国家情报院表示，朝鲜在俄乌战场上共计有4700人伤亡，其中包括600人死亡。据参加会议的议员李成权透露，情报院称今年1月至3月间，有2000名受伤的朝鲜士兵通过空运或铁路被送回朝鲜。

李成权还表示，情报院称阵亡的朝鲜士兵遗体在俄罗斯被火化后再送回朝鲜。今年1月，情报院曾报告称约有300名朝鲜士兵死亡，另有2700人受伤，而韩国军方上月将这一伤亡估计提高至4000人。

本周一，朝鲜宣布领导人金正恩决定派遣部队“歼灭乌克兰新纳粹占领者，并与俄罗斯武装力量合作解放库尔斯克地区”。俄罗斯总统普京随后发表声明，感谢朝鲜并承诺不会忘记朝鲜士兵的牺牲。

金正恩和普京均表示，朝鲜的派兵是根据两国2024年签署的具有里程碑意义的防务条约进行的，该条约要求双方在遭受攻击时提供援助。美国、韩国及其盟友则认为，朝鲜还向俄罗斯提供了大量常规武器以补充其耗尽的库存，同时怀疑俄罗斯也在向朝鲜提供军事和经济援助作为回报。

超过一万名朝鲜士兵

美国、韩国和乌克兰官员表示，去年秋天朝鲜向俄罗斯派遣了约10000至12000名士兵。韩国军方在今年3月称，朝鲜今年早些时候又向俄罗斯增派了约3000名士兵。

在周三的简报会上，韩国国家情报院评估称，俄罗斯向朝鲜提供了防空导弹、电子战设备、无人机以及间谍卫星发射技术。据另一位参加简报会的议员金炳基透露，情报院还表示，15000名朝鲜劳工已根据双边工业合作计划被派往俄罗斯。

金炳基称，朝鲜向俄罗斯提供的导弹和火炮价值数十亿美元，但情报院尚未发现俄罗斯向朝鲜支付现金的迹象。