土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安在致烈士和退伍军人家庭的信中表示，在实现无恐怖主义的土耳其进程中，没有讨价还价、谈判、让步以及秘密卑劣的行为，今后也绝不会允许出现这些情况。
埃尔多安强调，每一寸土地都浸透了烈士和退伍军人的鲜血。他表示，土耳其今天享有的和平、安全和自豪，首先归功于他们的牺牲，而保护他们的遗产是国家的首要职责。
埃尔多安写道，“我特别请求并恳请大家确信，在这一过程中，从未有过讨价还价、谈判、让步以及秘密卑劣的行为，今后也绝不会允许出现这些情况。”
他说道，“绝不会采取任何伤害我们烈士崇高灵魂、伤害烈士家属和退伍军人的举措。”
埃尔多安表示，一旦实现无恐怖主义的国家和地区目标，土耳其将开启全新的篇章。他补充道：“我们千年的兄弟情谊将迈向新阶段；播撒在我们之间的不和种子将被连根拔除，永远抛弃。”
埃尔多安还向全体公民致信，阐述了无恐怖主义土耳其的目标。他表示，他们正在不懈努力，为建设一个强大而伟大的土耳其而奋斗，并深知肩负着每一位公民的责任。
‘我们决心打破血腥枷锁’
埃尔多安表示，在过去的23年里，通过投资、项目、改革、服务和法规的实施，土耳其在地区和全球舞台上都获得了令人尊敬的地位。
他强调，尽管面临种种障碍，但他们与人民携手，加强了民主，扩大了权利和自由，消除了监护结构，并在所有国家机构中确立了国家意志的主权。
埃尔多安表示，在毫不妥协地打击各种形式恐怖主义的同时，他们采取了一切必要措施，确保8600万公民能够生活在和平、安宁和兄弟情谊中。
土耳其总统说道，“与我们的人民一起，我们决心打破阻碍我们国家半个世纪以来实现目标的血腥枷锁。愿真主保佑，我们最终将实现无恐怖主义的土耳其和无恐怖主义的地区目标。”
埃尔多安说，“请放心，我们清楚自己在做什么，并以战略智慧、极大的谨慎和敏感性行事。我们采取的每一步都经过精心计算。”
他还说，“在实现无恐怖主义土耳其的努力中，没有也永远不会有任何讨价还价、交易或危及我们独立和未来的举措。”
他最后表示，“绝不会采取任何伤害我们烈士崇高灵魂、伤害烈士家属和退伍军人的举动。”