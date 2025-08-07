土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安在致烈士和退伍军人家庭的信中表示，在实现无恐怖主义的土耳其进程中，没有讨价还价、谈判、让步以及秘密卑劣的行为，今后也绝不会允许出现这些情况。

埃尔多安强调，每一寸土地都浸透了烈士和退伍军人的鲜血。他表示，土耳其今天享有的和平、安全和自豪，首先归功于他们的牺牲，而保护他们的遗产是国家的首要职责。

埃尔多安写道，“我特别请求并恳请大家确信，在这一过程中，从未有过讨价还价、谈判、让步以及秘密卑劣的行为，今后也绝不会允许出现这些情况。”

他说道，“绝不会采取任何伤害我们烈士崇高灵魂、伤害烈士家属和退伍军人的举措。”

埃尔多安表示，一旦实现无恐怖主义的国家和地区目标，土耳其将开启全新的篇章。他补充道：“我们千年的兄弟情谊将迈向新阶段；播撒在我们之间的不和种子将被连根拔除，永远抛弃。”

埃尔多安还向全体公民致信，阐述了无恐怖主义土耳其的目标。他表示，他们正在不懈努力，为建设一个强大而伟大的土耳其而奋斗，并深知肩负着每一位公民的责任。

‘我们决心打破血腥枷锁’