16 小时前
土耳其外交部长哈坎·菲丹抵达叙利亚首都大马士革，进行高级别访问，旨在推动土耳其与叙利亚之间的合作。
周四，菲丹会见了叙利亚总统艾哈迈德·沙拉、外交部长阿萨德·哈桑·沙伊巴尼以及其他高级官员。
此次访问标志着安卡拉与大马士革关系进一步深化，这是在阿萨德政权倒台八个月后，叙利亚进入新政治篇章的重要时刻。
据外交消息人士透露，此次会谈将重点回顾近几个月双边关系取得的进展，并探讨在安全、重建和地区稳定等多个领域进一步合作的可能性。
叙利亚重建与联合反恐合作
叙利亚的重建与经济复苏是此次议程中的重要议题之一，土耳其已承诺在技术和后勤方面提供支持。
消息人士表示，双方还将评估当前在反恐领域的合作，特别是针对“达伊沙”和 PKK/YPG的行动。这些组织因其在叙利亚东北部的活动，被安卡拉视为对国家安全的直接威胁。
此外，双方还将讨论地区动态，重点关注以色列的军事行动及其言论，这些被双方视为对叙利亚及更广泛地区的破坏性因素。
促进长期安全与稳定
外交消息人士强调，目前的时期为土耳其和叙利亚提供了一个机会，可以在支持共同利益方面协调努力，特别是在促进长期安全与稳定方面。
一位官员表示，“土耳其的优先事项是抓住这些机会，以支持叙利亚的复苏并加强双边合作。”