土耳其高级外交官访问叙利亚标志着安卡拉与大马士革之间关系深化的一个新的里程碑。
土耳其外交部长哈坎·菲丹抵达叙利亚首都大马士革，进行高级别访问，旨在推动土耳其与叙利亚之间的合作。

周四，菲丹会见了叙利亚总统艾哈迈德·沙拉、外交部长阿萨德·哈桑·沙伊巴尼以及其他高级官员。

此次访问标志着安卡拉与大马士革关系进一步深化，这是在阿萨德政权倒台八个月后，叙利亚进入新政治篇章的重要时刻。

据外交消息人士透露，此次会谈将重点回顾近几个月双边关系取得的进展，并探讨在安全、重建和地区稳定等多个领域进一步合作的可能性。

叙利亚重建与联合反恐合作

叙利亚的重建与经济复苏是此次议程中的重要议题之一，土耳其已承诺在技术和后勤方面提供支持。

消息人士表示，双方还将评估当前在反恐领域的合作，特别是针对“达伊沙”和 PKK/YPG的行动。这些组织因其在叙利亚东北部的活动，被安卡拉视为对国家安全的直接威胁。

此外，双方还将讨论地区动态，重点关注以色列的军事行动及其言论，这些被双方视为对叙利亚及更广泛地区的破坏性因素。

促进长期安全与稳定

外交消息人士强调，目前的时期为土耳其和叙利亚提供了一个机会，可以在支持共同利益方面协调努力，特别是在促进长期安全与稳定方面。

一位官员表示，“土耳其的优先事项是抓住这些机会，以支持叙利亚的复苏并加强双边合作。”

