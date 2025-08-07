土耳其外交部长哈坎·菲丹抵达叙利亚首都大马士革，进行高级别访问，旨在推动土耳其与叙利亚之间的合作。

周四，菲丹会见了叙利亚总统艾哈迈德·沙拉、外交部长阿萨德·哈桑·沙伊巴尼以及其他高级官员。

此次访问标志着安卡拉与大马士革关系进一步深化，这是在阿萨德政权倒台八个月后，叙利亚进入新政治篇章的重要时刻。

据外交消息人士透露，此次会谈将重点回顾近几个月双边关系取得的进展，并探讨在安全、重建和地区稳定等多个领域进一步合作的可能性。

叙利亚重建与联合反恐合作

叙利亚的重建与经济复苏是此次议程中的重要议题之一，土耳其已承诺在技术和后勤方面提供支持。